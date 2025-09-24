¿Tienes planes en Tenerife este viernes atento a este aviso en tu móvil?

Tenerife vive este viernes 26 de septiembre un día de práctica general. No hay erupción, pero sí un objetivo compartido por instituciones, equipos de emergencia y ciudadanía, como será comprobar con calma y sin sobresaltos que la isla sabe cómo reaccionar si alguna vez hiciera falta. Bajo el paraguas de EU MODEX Tenerife 2025, el Cabildo coordina una coreografía amplia donde el sistema ES-ALERT será la voz que una las piezas y llegue a todos los teléfonos, incluso cuando están en silencio.

La jornada arranca a las 08.00 con el despliegue operativo y la emisión en directo. A las 09.00h, Garachico abre el ensayo con un aviso de evacuación que activa rutas, puntos de encuentro y engranajes logísticos. Veinte minutos después, a las 09.20h, toda la isla recibe un mensaje general que recuerda que se trata de una práctica y explica cómo actuar en un escenario real. Al mediodía, el foco se traslada a El Tanque para iniciar un confinamiento de prueba que consiste en resguardarse bajo techo, cerrar puertas y atender indicaciones. A las 13.00h llega el cierre del ejercicio con fin del confinamiento en El Tanque y fin de la evacuación en Garachico. Por el momento no habrá humo ni ceniza, pero sí cronómetros, libretas y métricas sobre tiempos de reacción, claridad de instrucciones, coordinación y respuesta ciudadana.

El EU MODEX funciona como banco de pruebas de la Protección Civil europea. Lugares reales, retos y una única condición, el riesgo es ficticio. En Tenerife la partitura está escrita en el PEVOLCA y en los planes insulares que definen quién manda, informa, cuándo se evacúa, se confina, cómo se distribuyen recursos y dónde se habilitan albergues.

Garachico no es un nombre cualquiera entre toda esta historia. Su leyenda quedó marcada por la erupción de 1706 y figura en los mapas de riesgo. El Tanque, por su ubicación y dinámica poblacional, completa el tablero para que el ejercicio sea realista.

ES-ALERT es la otra pieza clave. Este sistema funciona por difusión celular y envía el aviso a cualquier móvil bajo la cobertura de las antenas de la zona afectada. Cuando llega, ocupa la pantalla y suena con un tono propio aunque el teléfono esté en silencio. Este viernes los mensajes irán claramente identificados como simulacro, pero conviene practicar el gesto que deberíamos tener interiorizado. Leer hasta el final y seguir la instrucción. Si en algún momento desactivaste las alertas gubernamentales, vuelve a activarlas. Si tu móvil lleva tiempo sin actualizarse, hoy es un buen día. Y si te piden colaborar en Garachico o El Tanque, tu participación suma. Cada minuto medido y cada incidencia detectada ayuda a mejorar.

Quien desee verlo podrá seguirlo en directo entre las 08.00 y las 14.00 en el canal oficial del Cabildo en YouTube. En Garachico habrá además pantallas gigantes en la Plaza de los Amantes para seguir el minuto a minuto sin mirar el móvil. Si estás de paso por la isla, el mensaje es idéntico. Calma, lectura atenta y sentido común. Todo está planificado para que no cunda el pánico sino el aprendizaje.