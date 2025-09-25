Desarticulada en Mauritania una red que organizaba viajes clandestinos hacia Canarias

Las autoridades mauritanas desmantelaron este miércoles una presunta red dedicada a organizar la migración clandestina hacia las Islas Canarias. La operación, informada por la Policía de Mauritania en un comunicado, se saldó con la detención de tres personas, dos mauritanos y un extranjero identificado como el presunto cabecilla, y la interceptación de 15 candidatos a la travesía de distintas nacionalidades africanas.

Según la nota policial, el grupo captaba personas en un “país vecino” (no precisado) para coordinar salidas irregulares rumbo al archipiélago español. En el registro de una vivienda en Nuakchot se incautaron numerosos chalecos salvavidas y provisiones alimenticias que, de acuerdo con la investigación, iban a ser utilizadas en un viaje en preparación.

Los tres integrantes de la red fueron arrestados en la capital. El sospechoso extranjero, señalado como líder, no fue identificado por nacionalidad en el comunicado y enfrenta ya un proceso judicial en su país de origen. Los otros dos detenidos son ciudadanos mauritanos.

En la misma intervención, la Policía localizó a 15 personas que se preparaban para la ruta marítima. Todas fueron trasladadas a un centro de acogida situado en un barrio popular de Nuakchot, donde quedaron bajo atención y a disposición de las autoridades competentes.

Los arrestados reconocieron haber recaudado cerca de 40.000 eurosprocedentes de pagos de las personas migrantes por la travesía.

La Policía de Mauritania no precisó el país de captación ni la vía exacta utilizada para intentar la salida hacia el Archipiélago canario. El caso quedó a disposición judicial mientras continúan las diligencias para determinar la posible participación de más personas y la conexión con otras células dedicadas al tráfico ilícito de migrantes.