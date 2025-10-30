Los españoles se lanzan a viajar esta Navidad: estos son los destinos más deseados y los más baratos

El entusiasmo por viajar en las Navidades de 2025 ha resurgido con brío entre los españoles. Las búsquedas sobre vuelos crecieron un 22% en comparación con el año previo, a la vez que la solicitud de hoteles y vehículos también sube, con alzas del 5% y el 4% respectivamente, según el reciente informe Travel Check-in: Navidad y Año Nuevo 2025 del motor de búsqueda Kayak.

Este aumento de interés viene de la mano con una marcada inclinación por dos lugares opuestos pero igual de emblemáticos: Nueva York y Canarias. La metrópoli estadounidense atrae por su atmósfera festiva y el encanto del Rockefeller Center, mientras que el archipiélago se afirma como un lugar para quienes anhelan sol y temperaturas agradables sin salir del país.

Nueva York, Tenerife y Londres encabezan la lista de búsquedas

El informe de Kayak coloca a Nueva York, Santa Cruz de Tenerife y Londres en las primeras tres posiciones de los destinos más rastreados por los viajeros españoles para las fiestas. Después se encuentran Buenos Aires, Roma y París, seguidos por Las Palmas de Gran Canaria, Miami, Arrecife y Praga, que concluyen el top 10.

Las Islas Canarias resaltan por un avance notable con tres lugares entre los diez predilectos y una reducción promedio de precios del 17%. Esta rebaja transforma al archipiélago en una de las alternativas más seductoras de la temporada, perfecto para quienes desean evadir el invierno peninsular sin afrontar grandes costes.

Londres se impone por su balance entre precio y calidad

Aunque la capital británica se conserva entre los destinos más requeridos, también sobresale por dar la mejor mezcla entre precio y experiencia. El reporte de Kayak la ubica en el primer puesto del listado de mejor balance entre precio y calidad, con una tarifa promedio de 113 euros para vuelos de ida y vuelta.

La siguen Bruselas y Basilea, dos urbes que se establecen como opciones atractivas para quienes buscan sacar partido a su presupuesto sin abandonar el atractivo europeo. Ámsterdam, París, Roma, Praga, Viena y Marrakech finalizan la lista de destinos recomendados para esta época festiva, con precios que en varios casos se sostienen por debajo de los 150 euros.

Por otro lado, este año volar a Londres o Nueva York resulta más barato que en 2024, con una bajada del 17% y 16% respectivamente. Este detalle, apunta Kayak, podría ser un empujón para que muchos se decidan a reservar antes de tiempo.

Fechas claves para ahorrar en vuelos

La web de búsqueda señala que el 20 y el 28 de diciembre serán los días con los precios más altos para volar, ya sea dentro o fuera de España. Sin embargo, los que elijan viajar en Fin de Año quizás encuentren vuelos internacionales más asequibles.

Para los que piensan en una escapada dentro del país, el 22 de diciembre parece una buena opción, mientras que el 24 de diciembre podría tener los mejores precios para ir al extranjero.

Kayak aconseja reservar con antelación para pillar las mejores ofertas. Según sus datos, la semana del 29 de diciembre es la ideal para comprar billetes, aunque si no quieres esperar tanto, la semana del 24 de noviembre también puede darte alegrías.