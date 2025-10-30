De los paisajes más salvajes a una isla legendaria: Canarias se convierte en escenario de un nuevo videojuego de aventuras

La historia del albañil reconvertido en arqueólogo regresa a la acción con 'El Legado del Sol de Occidente'. La nueva misión lleva a TadeoJones y a su grupo por las ocho islas del Archipiélago canario, terminando en la escurridiza San Borondón, ese territorio legendario que surge y se desvanece en mitad del Atlántico. La expasión será grautita y estará disponible el 20 de noviembre para PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X, PC y Nintendo Switch, según han anunciado los creadores.

Este proyecto surge del estudio madrileño Gammera Nest, responsables del título original de 2022, y tiene el apoyo de Turismo de Islas Canarias junto a Mediaset Games y PlayStation Talents. Su meta no es solo entretener, sino también ser una herramienta de divulgación fácil de usar y en varios idiomas, acercando la historia, la naturaleza y los valores del archipiélago a gente de todas las edades. La idea incluye paisajes basados en lugares reales, desafíos temáticos y objetos para coleccionar que muestran la variedad del territorio.

La expansión dará casi una hora de juego con rompecabezas y plataformas para todos los públicos. El viaje hará parada en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y La Graciosa antes de dirigirse a la isla fantasma que ha protagonizado historias durante siglos. La leyenda de San Borondón ha inspirado varias obras recientes y encaja con la moda de juegos que exploran mitos locales con un fin educativo.

El Legado del Sol de Occidente se añade como extra a Tadeo Jones La Tabla Esmeralda, juego de plataformas y acción que salió para PC y consolas en noviembre de 2022. Aquel lanzamiento se basó en puzles sencillos, niveles llenos de color y una historia que acompañaba a la película del mismo nombre. En su primer año vendió más de cincuenta mil copias en todas las plataformas y en 2023 ganó el premio a Mejor Videojuego de Producción Propia en los Premios Zapping. El juego original tiene una edad recomendada de PEGI 7 en las tiendas digitales.

La colaboración con Turismo de Canarias tiene como objetivo despertar el interés por las islas en jóvenes y futuros turistas, utilizando un juego divertido y educativo que fomente el deseo de explorar la riqueza natural y cultura de las Islas. promocional está en sintonía con el plan del ente público para conectar con la gente joven que vive conectada, aprovechando el alcance masivo del juego y su disponibilidad en distintas plataformas.

De esta forma, el mundo de Tadeo añade un elemento que une diversión en familia, aprendizaje y publicidad turística. La idea de ofrecer esta nueva aventura gratis ayudará a que llegue a más gente y permitirá que familias y colegios exploren los tesoros de las Islas de una forma interactiva. Aparte, esta saga de videojuegos sigue el mismo camino que las películas, que han hecho de su personaje principal uno de los más queridos de la animación española en los últimos diez años.