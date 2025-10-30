Detenido en Gran Canaria un médico de una clínica privada por presuntos abusos sexuales a varias pacientes

Un médico de un centro sanitario privado de Telde, en Gran Canaria, ha sido arrestado este jueves por la Policía Nacional por supuestos abusos sexuales a dos mujeres que acudieron a su consulta como pacientes. La investigación permanece abierta y el caso se encuentra en fase inicial, por lo que rige la presunción de inocencia del facultativo hasta que exista resolución judicial.

La primera denuncia se activó después de que una joven, derivada por su masajista para perder peso, acudiera a varias citas con el profesional que además se presentaba como especialista en nutrición. En las consultas, el médico habría comenzado a flirtear con la paciente y le pidió que se quedara en ropa interior para proceder al pesaje. Posteriormente le comunicó que padecía retención de líquidos y la invitó a tumbarse boca abajo en la camilla para practicarle un masaje linfático tras extenderle crema por todo el cuerpo. La escena sorprendió a la mujer, que entendía que estaba ante un doctor y no ante un masajista; aun así regresó a la siguiente cita.

En esa nueva visita, según fuentes conocedoras del caso citadas por Europa Press, el médico insistió en la supuesta retención de líquidos y volvió a masajearla, esta vez sin maquinaria. El contacto recorrió incluso los dedos de los pies y, en una consulta posterior, el hombre presuntamente se los introdujo en la boca. Tras ese episodio, la joven se lo relató a su masajista, quien le reconoció que otra clienta había narrado hechos similares.

Esa segunda mujer también presentó denuncia. De acuerdo con su testimonio, el patrón se repitió en la consulta con un masaje que la llevó a sentirse incómoda. En un momento dado, el médico dijo que debía ir al baño. Ella aprovechó ese instante para abandonar la sala y no regresar. Ambas versiones han sido incorporadas a las diligencias y han motivado la detención del facultativo para su puesta a disposición de la autoridad judicial cuando corresponda.

Los agentes de la Policía Nacional han practicado la detención tras recabar los primeros indicios y a la espera de nuevas testificales. La prioridad pasa por proteger a las denunciantes, preservar posibles pruebas y verificar si existen más afectadas. En este tipo de investigaciones, los especialistas suelen solicitar historias clínicas, agendas de citas, registros de tratamientos y cualquier soporte que ayude a reconstruir tiempos y actuaciones, siempre con autorización judicial cuando proceda.