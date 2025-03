Gamarra: "Sánchez es un pelele en manos del separatismo y ha demostrado su desprecio por Canarias"

La secretaria general del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, ha afirmado, en una visita a Santa Cruz de Tenerife, en la que estuvo acompañada del vicepresidente canario, Manuel Domínguez (PP), que el acuerdo entre PSOE y Junts en materia de inmigración es una demostración "de desprecio y abandono" a Canarias, debido a que, ha aseverado, Pedro Sánchez "es un pelele en manos del separatismo".

En declaraciones a los periodistas, la dirigente popular ha afirmado que "cuando todavía no habíamos terminado de asimilar lo que suponía la mal llamada condonación de la deuda nos encontramos con que desaparece una política de Estado en materia de control de fronteras y en materia de inmigración", que son exclusivas del Estado, y, sin embargo, ha proseguido Gamarra, "en vez de estar resolviendo una situación que sufre especialmente Canarias", con una crisis migratoria a la que no se pone coto ni freno "por la ausencia absoluta de una política de Estado de inmigración, "Sánchez entrega esta competencia a los separatistas para que puedan seguir avanzado en su proyecto independentista", ha señalado.

Así, Gamarra ha aseverado que Sánchez "lo que está haciendo es fractura y romper España, porque es un pelele en manos del separatismo, al que no quieren por su valía, sino por su debilidad parlamentaria, política y moral". En este sentido, ha afirmado que el presidente "puede pagar el precio que sea con tal de conseguir permanecer en el poder" y, por ello, "nadie entiende por qué no se solicita el despliegue de más fuerzas de Frontex en las fronteras canarias y por qué no se dota de más recursos a los cuerpos y fuerzas de seguridad en las islas".

"Cuando el Gobierno de Canarias reclama al de España ayuda y una política también de control de fronteras, la callada es la respuesta, pero cuando los separatistas o los independentistas exigen una cesión, una transferencia de unas competencias exclusivas del Estado en materia de control de fronteras, les falta el tiempo para incluso cruzar la Constitución y transferir estas competencias. Es la demostración del abandono absoluto", ha asegurado. Por ello, ha reiterado la secretaria general del PP que "queda claro" dónde están las prioridades de Ejecutivo y no están "en servir al Archipiélago" sino en "servirse a sí mismos garantizándose que en cada votación Junts, Esquerra, Bildu y PNV les apoyen al precio que sea".

Para Gamarra, la proposición de ley presentada por el PSOE y Junts es "en primer lugar, es inconstitucional" pero "esto no importa si se trata de contentar a los independentistas a cambio de seguir en el poder". "¿Hasta dónde está llevando Pedro Sánchez al PSOE con tal de que siga residiendo en La Moncloa?", ha cuestionado la dirigente popular.

En su opinión, "no tenemos un Gobierno que gobierne sino única y exclusivamente un presidente del país dispuesto a resistir a cualquier precio, entregando la unidad de España", ha asegurado Cuca Gamarra, que ha recordado que el PP ha iniciado ya el estudio de la proposición de ley "en términos de constitucionalidad," algo de lo que a su juicio "no queda mucha duda".

Gamarra pide una política de Estado para la derivación de los menores migrantes

Canarias tutela en la actualidad a casi 6.000 menores migrantes no acompañados, por lo que se precisa, según Gamarra, una política de Estado y no "un parche, pensando que todo se soluciona con el reparto de unos jóvenes".

"La realidad es que se necesita un control de fronteras, trabajo en origen y un mensaje claro para que no haya un efecto llamada, con el objeto de que entiendan que España no es un país donde se pueda llegar de forma ilegal", al contrario de lo que a su juicio fomenta Pedro Sánchez, "que lo único que le ha importado del control de las fronteras es trocearlo, rompiendo lo que es al final un proyecto de país".