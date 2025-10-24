El gesto de un hijo desde Estados Unidos que salvó la vida de su padre en Gran Canaria

El 7 de octubre, la Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario, en Gran Canaria, auxilió a un señor mayor de 81 años que llevaba días tirado en el suelo de su casa tras haberse caído.

Todo empezó cuando recibieron un aviso de su hijo que vive en Estados Unidos, preocupado porque no había podido contactar con su padre en varios días. Al llegar los agentes, un vecino, que dijo ser amigo de la familia, les contó que había recibido una llamada pidiéndole que se pasara por la casa para ver cómo estaba el padre de su amigo.

Después de llamar a la puerta varias veces sin éxito, los agentes se dieron cuenta de que había una ventana corredera con las cortinas abiertas, a unos dos metros de altura. Viendo la posible gravedad de la situación, uno de los agentes de Prevención decidió escalar por la fachada hasta llegar a la altura de la ventana para poder mirar dentro. Desde allí, vio a un hombre tirado en el suelo del salón, sin ropa de cintura para abajo y con temblores evidentes. La imagen confirmó que el anciano estaba medio inconsciente y en una situación preocupante.

En ese preciso instante, uno de los agentes abrió la ventana y entró en la casa, logrando abrir la puerta desde dentro para que los servicios sanitarios, que ya venían de camino, pudieran entrar de inmediato. Dada la urgencia, lo llevaron rápidamente al centro de salud de Doctoral para que lo revisaran a fondo.