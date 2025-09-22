La Guardia Civil no da crédito a todo lo que encuentra durante el registro de una vivienda en Gran Canaria

La Guardia Civil ha desarticulado un importante punto de venta de drogas que estaba ubicado en una vivienda del casco urbano de Gáldar (Gran Canaria) y que se ha saldado con la detención de dos hombres y una mujer.

La operación, denominada 'YOSHITO', se inició después de que los agentes tuvieran conocimiento de la existencia de un lugar donde numerosos consumidores aseguraban adquirir sustancias estupefacientes, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa. Esta situación habría generado gran malestar vecinal por el constante trasiego de ciudadanos en la zona, lo que provocaba una sensación de "inseguridad y serios problemas de convivencia".

Con este esecnario, durante más de seis meses agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Santa María de Guía, en coordinación con la Policía Local de Gáldar, llevó a cabo tareas de vigilancia, incautaciones y análisis de información que permitió a los agentes reunir pruebas que confirmaron la comisión de un delito contra la salud pública.

Asimismo se solicitó la autorización judicial para la entrada y registro en el domicilio investigado, lo que les permitió intervenir importantes cantidades de droga y otros efectos, tales como 264 gramos de cocaína, 495 monodosis y 14 gramos de crack, 1,1 kilos de hachís, cinco plantas de marihuana cultivadas en un invernadero portátil, además de 125 gramos de cogollos y 64 gramos de marihuana picada. También se decomisaron más de 6.000 euros en efectivo y un revólver de aire comprimido.