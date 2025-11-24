El Hierro vive otra llegada multitudinaria con más de 250 inmigrantes rescatados en dos cayucos

Salvamento Marítimo ha interceptado en la tarde de este domingo dos cayucos con alrededor de 260 personas a bordo cuando navegaban en aguas próximas a la isla de El Hierro, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 Canarias.

Tras la localización de las embarcaciones, los ocupantes fueron conducidos hasta el muelle de La Restinga. En este punto se activó el operativo de recepción habitual, con un despliegue integrado por efectivos del Servicio de Urgencias Canario, profesionales de Atención Primaria y voluntariado de Cruz Roja, que se encargaron de realizar la primera valoración sanitaria y el triaje.

Durante la asistencia en el puerto se llevaron a cabo exploraciones básicas, controles de constantes y atención a casos de especial vulnerabilidad. Finalizada la primera revisión, cuatro personas precisaron ser trasladadas al hospital de la isla para una atención más completa, mientras el resto permaneció en el muelle bajo supervisión médica y de los recursos de emergencia.