Detenido en Tenerife un padre extranjero por intentar abandonar a su hijo haciéndolo pasar por menor llegado en patera

Un ciudadano extranjero ha sido arrestado en Tenerife acusado de un presunto delito de abandono de menores, después de que una investigación policial destapara un plan para dejar a su propio hijo bajo tutela pública presentándolo como Menor Extranjero No Acompañado en la isla.

Según ha informado la Policía Nacional, las pesquisas comenzaron cuando un chico sin documentación se presentó en dependencias policiales acompañado por dos adultos. Estos hombres aseguraban haberlo encontrado solo en una parada de guaguas y afirmaban que el menor decía haber llegado recientemente en patera a la costa tinerfeña, sin familiares ni contactos en territorio español.

Sin embargo, la versión sostenida por el joven y por los acompañantes despertó dudas desde el primer momento. Los agentes de la unidad encargada de la atención a menores iniciaron comprobaciones en bases de datos de control fronterizo y revisaron registros de entradas al país por vía aérea y marítima. A partir de ese cruce de información, los investigadores localizaron un movimiento coincidente con la descripción física del chico.

El rastreo permitió acreditar que el adolescente había accedido a España a principios de octubre en un vuelo comercial procedente de Casablanca. Viajaba con pasaporte en vigor y visado Schengen, en compañía de un hombre que figuraba como su progenitor en la documentación presentada ante las autoridades de control. Ante las evidencias, el propio menor terminó reconociendo que no había llegado en embarcación precaria, sino en avión y junto a su padre.

A partir de ese punto, la investigación dio un giro, y los agentes reconstruyeron los últimos movimientos del adulto y descubrieron que tenía reservado un billete con destino a Sevilla para abandonar Tenerife en fechas muy próximas.La principal hipótesis de trabajo fue que el hombre pretendía dejar al chico en la isla, sin protección familiar, con la finalidad de que fuese asumido por los servicios de protección de la comunidad autónoma como Menor Extranjero No Acompañado.

Con esa información, se organizó un dispositivo en el aeropuerto que culminó cuando el individuo fue localizado en la zona de embarque, listo para viajar a la península. Se encontraba nuevamente junto a los dos hombres que horas antes habían llevado al joven a comisaría. Las diligencias señalan que estos colaboradores habrían intervenido para dar credibilidad al supuesto hallazgo del menor en la parada de guaguas y para sostener el relato de la supuesta llegada en patera.

El padre fue detenido como presunto responsable de abandono al intentar dejar a su hijo en situación de desamparo en territorio español, pese a disponer de documentación regular y de vínculos familiares acreditados. Los otros dos individuos quedaron inicialmente identificados y su posible participación se analiza dentro del mismo procedimiento, a la espera de que la autoridad judicial determine su grado de implicación.

Tras la detención, el arrestado fue trasladado a dependencias policiales para la práctica de las diligencias oportunas y posteriormente puesto a disposición del juzgado de guardia. Será ahora el órgano judicial quien valore los indicios recopilados y decida sobre posibles medidas cautelares, así como sobre la calificación penal definitiva de los hechos dentro del marco legal que regula los delitos de abandono de menores.