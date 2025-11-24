Así será la tienda más grande de Leroy Merlin en España que abrirá sus puertas en 2026

Leroy Merlin avanza en los preparativos de su próxima tienda en Canarias, más concretamente en La Laguna. Un proyecto que la compañía califica de estratégico y que marcará un antes y un después en su presencia en el Archipiélago. El plan contempla un espacio de 19.000 metros cuadrados que se convertirá en el mayor establecimiento de la firma en España, una apuesta que refuerza su posicionamiento en las Islas y amplía su alcance en Tenerife.

El nuevo centro se ubicará frente al actual local de la empresa en la ciudad y se integrará en un complejo comercial en construcción que sumará cuarenta 1.000 metros cuadrados. Ese recinto incluirá además 7.000 metros dedicados a operadores externos, cuya incorporación se encuentra en fase de comercialización. Con esta combinación de oferta y servicios, la compañía pretende que el complejo se transforme en un referente nacional del acondicionamiento del hogar, con una propuesta que prioriza la experiencia de compra, la accesibilidad del catálogo y la integración omnicanal.

La apertura está prevista para el primer trimestre de 2026 y se enmarca en el plan de expansión que Leroy Merlin desarrolla en todo el país con el fin de acercar sus tiendas a la población. En la actualidad cuenta con 137 puntos de venta y mantiene una inversión de 22 millones de euros durante 2024 destinada a nuevas aperturas, reaperturas y renovaciones. La firma aspira a que cualquier ciudadano disponga de un establecimiento a menos de media hora de distancia.

José Carrillo, director regional de la compañía en Canarias, asegura que la llegada del nuevo establecimiento supone un avance decisivo. En sus palabras, la puesta en marcha del proyecto será “un paso clave” en la apuesta por las Islas y, en particular, por Tenerife, donde la empresa opera en La Laguna, La Orotava y Adeje. El directivo resalta que el traslado al nuevo recinto permitirá disponer de un entorno actualizado y preparado para atender la demanda local. Explica que el nuevo centro será “la más grande en España y un referente para los clientes que buscan soluciones personalizadas y a medida para su hogar, combinando proximidad, asesoramiento experto y una experiencia omnicanal totalmente integrada”.

Sergi Meseguer, director de Leroy Merlin en La Laguna, subraya que la iniciativa impulsará la calidad del servicio y aumentará la capacidad de acompañamiento al cliente en cada proyecto. El responsable adelanta que la tienda contará con más personal para reforzar la atención en tienda. Afirma que “queremos superar las expectativas de los tinerfeños, que encuentren un espacio cercano, donde puedan recibir asesoramiento experto y orientado a responder a las necesidades reales de sus hogares”. Añade que el equipo está preparado para ofrecer soluciones adaptadas y que combina la atención humana con herramientas digitales que facilitan una experiencia ágil y accesible.

El desarrollo de la nueva tienda implicará la reubicación y modernización del punto de venta actual, consolidando una presencia que suma 1.200 empleados en el Archipiélago. Cerca de 700 trabajan en Tenerife, lo que, según la compañía, permite “impulsar su contribución al desarrollo económico y social de las Islas”. La firma recuerda además que colabora con más de 125 proveedores locales, favoreciendo un modelo de cadena de valor que fortalece el tejido empresarial de la región.