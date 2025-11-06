Inmigración
Llega a El Hierro el mayor cayuco rescatado en Canarias en 2025 con 248 personas a bordo, entre ellos siete bebés
La precaria embarcación fue escoltada de madrugada hasta el puerto de La Restinga tras una semana de travesía desde Gambia
La Ruta Canaria no para. Durante la madrugada de este jueves ha llegado a El Hierro un cayuco con 248 personas de origen subsahariano a bordo, en el que se considera el mayor rescate en lo que va de año en aguas del Archipiélago.
La alerta se activó en torno a la una y media de la madrugada, cuando Salvamento Marítimo localizó la embarcación a una milla y media de la costa y la acompañó hasta el puerto de La Restinga para el desembarco y la primera asistencia.
Según los equipos sanitarios y de emergencia, viajaban mayoritariamente hombres, con 63 mujeres y 32 menores entre ellos 7 bebés. El Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias de Cruz Roja y el Servicio de Urgencias Canarias atendieron a todos en el muelle con apoyo de la vigilancia portuaria, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Ninguna persona precisó traslado al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes.
A bordo se encontraban personas de Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Costa de Marfil y Sierra Leona. Tras el registro inicial y el recuento, los ocupantes fueron trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros situado en San Andrés, en el municipio de Valverde, donde recibirán acompañamiento de la ONG Corazón naranja-Ebrima Sonko.