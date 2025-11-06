Llega a El Hierro el mayor cayuco rescatado en Canarias en 2025 con 248 personas a bordo, entre ellos siete bebés

La Ruta Canaria no para. Durante la madrugada de este jueves ha llegado a El Hierro un cayuco con 248 personas de origen subsahariano a bordo, en el que se considera el mayor rescate en lo que va de año en aguas del Archipiélago.

La alerta se activó en torno a la una y media de la madrugada, cuando Salvamento Marítimo localizó la embarcación a una milla y media de la costa y la acompañó hasta el puerto de La Restinga para el desembarco y la primera asistencia.

Según los equipos sanitarios y de emergencia, viajaban mayoritariamente hombres, con 63 mujeres y 32 menores entre ellos 7 bebés. El Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias de Cruz Roja y el Servicio de Urgencias Canarias atendieron a todos en el muelle con apoyo de la vigilancia portuaria, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Ninguna persona precisó traslado al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes.

A bordo se encontraban personas de Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Costa de Marfil y Sierra Leona. Tras el registro inicial y el recuento, los ocupantes fueron trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros situado en San Andrés, en el municipio de Valverde, donde recibirán acompañamiento de la ONG Corazón naranja-Ebrima Sonko.