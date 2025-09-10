Muere un hombre de 53 años tras caer por un hueco en el parking del Aeropuerto de Gran Canaria

Un hombre de 53 años y nacionalidad británica falleció a primera hora de esta mañana en el parking del Aeropuerto de Gran Canaria tras precipitarse por un hueco desde una altura aproximada de tres plantas (unos diez metros). Por el momento se desconocen las causas de la caída y se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Según la información recabada, el incidente se produjo alrededor de las 7:30 horas en el estacionamiento situado a la altura de las salidas nacionales. La víctima, que no era turista, cayó por un hueco del aparcamiento y murió en el lugar. No han trascendido más detalles sobre las circunstancias previas a la caída.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de las diligencias y está analizando tanto los testimonios de testigos como las imágenes de las cámaras de seguridad del recinto para determinar cómo sucedieron los hechos. La Policía Local colaboró en la primera intervención tras el aviso.