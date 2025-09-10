Se incendia un pesquero que había encallado en Lanzarote y los cinco ocupantes marroquíes aseguran que llevaban días sin comer

El pesquero que encalló en la madrugada de este martes en la costa de Órzola (Lanzarote) ha comenzado a arder, tras haber sido rescatados a cinco hombre de origen marroquí.

Los ocupantes, muy débiles y descalzos, afirmaron que llevaban cinco días sin ingerir alimentos, por lo que las autoridades han abierto una investigación para aclarar las circunstancias del viaje hasta Canarias, según informó el Consorcio Insular de Emergencias.

El incidente fue detectado en torno a las 5.30 horas, cundo una persona que observó la embarcación desde tierra alertó al 112 Canarias. Hasta ese momento no constaba ninguna petición de socrro por parte de los tripulantes y hasta el momento también se desconcen las causas del fuego.

De inmediato se activó un operativo formado por bomberos con motos náuticas, una Salvamar y un helicóptero de Salvamento Marítino.Antes de las 7:00 horas, los cincos hombres habían sido trasladados a tierra.

En el punto de rescate, la zona conocida como Charco de la Condesa, próxima a Órzola, los afectados recibieron asistencia sanitaria del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Cruz Roja. Se evaluó su estado general y se prestó atención básica por el desgaste físico derivado del tiempo sin alimentación, según las mismas fuentes.

Investigación y riesgo ambiental

Salvamento Marítimo ha activado los protocolos de contaminación ante la posibilidad de que el encallamiento del atunero haya provocado -o pueda provocar- derrames de combustible hacia la costa. Técnicos y efectivos continúan monitorizando la zona mientras se determinan las causas del incidente y la ruta seguida por la embarcación.