Estos son los dos icónicos grupos que tocarán en Santander en noviembre

El mítico grupo británico de post-punk The Psychedelic Furs y la icónica banda asturiana Ilegales recalarán en noviembre en Escenario Santander, donde ofrecerán dos conciertos que prometen intensidad, nostalgia de los años 80 y mucha electricidad.

En concreto, los británicos, liderados por Richard Butler, ofrecerán el viernes 14 un directo magnético en que no faltarán clásicos como 'Love My Way', 'Pretty in Pink' o 'Heaven'.

Será el sábado 15 cuando Ilegales, con más de cuatro décadas de trayectoria, haga sonar su rock más afilado, provocador y salvaje en el escenario santanderino con temas como 'Soy un macarra', 'Tiempos nuevos, tiempos salvajes' o 'Bestia, bestia'.

Propuestas cargadas de personalidad

En un comunicado, Escenario Santander ha señalado que con estas dos propuestas "refuerza" su apuesta por una programación musical "diversa, de calidad y cargada de personalidad". Las entradas para ambas citas ya están disponibles en la página web https://santanderescenario.com/

Esta apuesta musical pretende ofrecer opciones para los nostálgicos, que buscan escuchar grupos clásicos que aún se mantienen en activo.