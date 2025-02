El Festival Piélagos en Corto selecciona 35 cortometrajes para su 15ª edición, que se celebrará entre abril y mayo

El Festival de Cine Piélagos en Corto ha dado a conocer los 35 cortometrajes seleccionados para su 15ª edición, que se celebrará entre los meses de abril y mayo. Esta edición contará con 10 cortometrajes internacionales, 20 nacionales y 5 de Cantabria, cuyas proyecciones tendrán lugar durante la celebración del festival, en una programación que será publicada próximamente.

Todas estas obras competirán por los galardones de la Sección Oficial, que serán otorgados por el jurado del festival compuesto por profesionales del gremio. En concreto, los cortometrajes de Cantabria seleccionados son 'Run Run Rabbit' de Maije Guerrero, 'Mapa de la Geografía Emocional' de Julu Martínez Candela Megido, 'Samurai & Me' de Álvaro De La Hoz, 'Esto no es Noruega' de Alicia Albares Paco Cavero y 'Cristal' de Alberto Blanco.

Mientras que los internacionales son 'Tingfinders' de Mads Koudal (Dinamarca), 'Una monedita' de Emanuel Vázquez Santana (Argentina), 'La Asistente' de Pierre Llanos (Perú), 'Sur le Compte' de la Police de Romain Tamino Forge (Francia), 'El Turno del Aullante' de Bayron Norman (México), 'Cultes' de David Padilla (Francia), 'Nightfaces' de Martin Winter y Stefan Langthaler (Austria), 'Brighter Days' de Sheida Sheikhha (República Checa), 'Beyond the Mind' de Lanya Nooralddin Abdallah (Iraq) y 'The Last Sunday in May' de Alejandro Bordier (Luxemburgo).

Y los nacionales son 'Céntrico' de Luso Martínez, 'Tribu' de Carlos Gómez-Trigo, 'Ángulo Muerto' de Cristian Beteta, 'Mamie' de Pedro Tamames, 'La Fuerza' de Cristina Martin Barcelona y María José Martin Barcelona, 'Hotz' de Lander Castro, 'Monstera' de Diego R. Aballe, 'Líbranos' del Mal de Andrea Casaseca, 'La Piscina' de Santiago Cardelús Ruiz-Alberdi y Pablo Manchado Cascón, 'Utländsk' de Alba Lozano, 'Malet' de Roger Danas Morera y Alfred Pérez-Fargas, 'Records de la Meva Mare' de Nú Larruy Corre, 'Adela' de Alba Pino Piedra, 'Papel o Tijera' de Miguel Ángel Olivares, 'Discordia' de Álvaro Amate, 'All you need is love' de Dany Ruz, 'La Dama Blanca' de David Haro Torné y Gerard Navalón Babià, 'Ivania' de Luigi Abanto Varese, 'Depredador' de Javier Fesser y 'Hasta la Futura' de Rodrigo Rodríguez.

Con esta nueva edición, el Festival de Cine de Piélagos reafirma un año más su compromiso con el séptimo arte y el apoyo a creadores emergentes y consolidados, brindando un espacio de encuentro para el talento audiovisual, según indican los propios organizadores.