La Guardia Civil localiza a un furtivo en un coto de caza de Valdeolea (Cantabria) con dos rifles y de noche

La Guardia Civil de Cantabria, con la colaboración de Agentes del Medio Natural, ha sorprendido a un presunto furtivo, con domicilio en Madrid, en un coto de caza de Valdeolea, en horario nocturno, en un vehículo con las luces apagadas y con dos rifles y munición en su interior. El pasado jueves 13 de noviembre, poco antes de las 20.30 horas, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) vieron a un vehículo que iba por una pista forestal de Valdeolea y que se detuvo en la zona del coto de caza.

Apagó las luces y permaneció en el lugar unos 10 minutos, para posteriormente dirigirse a la carretera donde finaliza la pista por la que circulaba. En la investigación posterior se determinó que, posiblemente, al verse sorprendido, abandonó el lugar. Instantes después, los efectivos del SEPRONA interceptaron el vehículo, un todoterreno, y se unieron a la actuación agentes del Medio Natural de la Comarca de Valdeolea.

En el interior del vehículo había dos rifles, que se encontraban en sus fundas, y munición. Además del hallazgo de las armas, se pudo comprobar que esta persona carecía de autorización para el ejercicio de la caza en Cantabria, en una zona de especial valor cinegético. Por estos hechos, y ante una presunta infracción a la Ley de Caza de Cantabria, el hombre fue denunciado por portar armas en un vehículo sin poder acreditar que dicho transporte esté directamente relacionado con una actividad de caza autorizada.