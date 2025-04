Más de 140 alumnos de clarinete y percusión de Cantabria y Asturias actuarán el domingo en el Palacio de Festivales

El Palacio de Festivales acogerá este domingo, 6 de abril, el concierto 'Legado y nuevos horizontes' a cargo de más de 140 alumnos de clarinete y percusión de Cantabria y Asturias.

Concretamente, participarán alumnos de estos instrumentos de los conservatorios 'Jesús de Monasterio' y 'Ataulfo Argenta', de Santander, y del de Torrelavega, así como del 'Eduardo Martínez Torner' y del 'Anselmo González del Valle' de Oviedo; del CPMD de Gijón y del CPM Julián Orbón de Avilés.

Esta iniciativa forma parte del proyecto 'Creando Sinergias' (CreSi), que promueve encuentros musicales entre conservatorios y escuelas de música de estas comunidades vecinas y en el que colaboran las consejerías de Educación del Gobierno de Cantabria y del Principado de Asturias y los ayuntamientos de Santander, Oviedo, Carreño, Gijón, Avilés, Mieres, Corvera, Valdés y la Mancomunidad del Nalón.

Entrada libre hasta completar aforo

El concierto de Santander es el segundo de los conciertos que se han llevado a cabo este curso dentro del proyecto, el primero de ellos tuvo lugar, el pasado 30 de marzo, en el Teatro de La Laboral de Gijón, registrando un gran éxito de público, y tendrá una tercera representación en la Casa de Cultura de Avilés. En esta ocasión, la Sala Argenta, acogerá esta actividad, que comenzará a las 12.30 horas y cuya entrada es libre hasta completar aforo.

El repertorio estará compuesto, entre otras, por las obras 'Evocación' de Manuel Cebrían; 'La máquina de escribir' de Leroy Anderson; 'Clarinet Candy' de Antonio Fraioli; 'Bohemian Rhapsody' de Freddie Mercury o 'The pirates of the Caribbean' de KlausBadelt y Hans Zimmer. En esta ocasión se ha elegido el título 'Legados y Nuevos Horizontes', puesto que de alguna manera engloba, por un lado, la parte musical, ya que alguna de las obras ha sido rescatada de ediciones anteriores y otras son de nueva incorporación, trabajadas especialmente para CreSi 2025.

Por otra parte, este título hace referencia al momento vital en el que se encuentra el proyecto: en el que se trabaja para mantener el "legado" que lleva nueve años gestándose, al tiempo que mira al futuro, a "nuevos horizontes", con la ilusión de continuar creando sinergias a pesar del cambio estructural en el que se encuentra el proyecto, ha informado el Gobierno.

Motivar a alumnos y profesores

Con origen en 2014, a raíz de la implantación de la asignatura 'Ensemble de clarinetes' en el Conservatorio Superior del Principado de Asturias, este tipo de encuentros entre clarinetistas de los conservatorios Superior y Profesional de Oviedo se comenzaron a repetir a partir de 2016, como un vehículo para motivar al alumnado y profesorado de diferentes niveles a convivir e interactuar fomentando la ilusión, creatividad, flexibilidad y capacidad interpretativa, al tiempo que reforzar las competencias académicas básicas de los diferentes planes de estudio musicales.

En esta novena edición del proyecto son doce centros educativos los que participan en la iniciativa que unen a ambas comunidades autónomas: los conservatorios profesionales de Oviedo, Avilés, Gijón, Valdés, Valle del Nalón, Santander y Torrelavega, además de las Escuelas de Música de Candás-Carreño, Gijón, Mieres y Corvera y el Conservatorio Superior de Oviedo y cuenta, aproximadamente, con ciento cuarenta miembros de grupo (alumnado de clarinete y percusión) así como treinta profesores y profesoras, y un importante número de colaboradores.