Sánchez revela que la próxima Conferencia de Presidentes será en Cantabria

Aunque no se ha establecido todavía la fecha en la que tendrá lugar esta cita, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sí ha anunciado ya el lugar donde se celebrará la próxima Conferencia de Presidentes: Cantabria. También se ha determinado ya el tema principal de dicha reunión: será la vivienda. Así lo ha trasladado el jefe del Ejecutivo a los medios de comunicación tras su tradicional encuentro de verano con el rey Felipe VI en Palma de Mallorca.

Después de que la Comunidad de Madrid presentara un recurso ante el Tribunal Supremo contra el jefe del Ejecutivo por no convocar la conferencia y otras comunidades gobernadas por el PP anunciaran que seguirán el mismo camino, entre las que se encuentra Cantabria, Sánchez ha defendido que es el presidente del Gobierno que más conferencias ha convocado, "más de veinte". Además, mientras que su antecesor, Mariano Rajoy, "se hacía el remolón", ha criticado. De este modo, ha señalado que el tema principal de la próxima reunión serán las políticas de vivienda que deben implementar todas las administraciones, "singularmente las comunidades autónomas", ha dicho.

En cualquier caso, ha garantizado que convocará este órgano mediante el cual el Ejecutivo central se reúne con los presidentes de las comunidades autónomas e igualmente comenzará a trabajar en su organización cuando finalice el verano, en septiembre (una fecha que ya se había contemplado anteriormente, cuando se barajó realizarla en otoño).

Sánchez rechaza la idea de una falta de voluntad política y argumenta que se han sucedido varias elecciones en los últimos años que han hecho imposible que se celebrara durante estos dos años. En este sentido, tal y como ha recordado, primero hubo elecciones autonómicas y municipales el 28 de mayo de 2023, más tarde elecciones generales y después fue el turno del proceso de investidura. Seguido de esto, llegaron las elecciones en Galicia, luego en Euskadi y posteriormente en Cataluña. Ante esto, subrayó el presidente que es necesario formar los gobiernos autonómicos para poder llevar a cabo la conferencia. "Estamos hablando de gobiernos bien importantes, el de Galicia, el de Euskadi y el de Cataluña" sentenció.

Si se cumple el anuncio de Sánchez, se materializaría una antigua promesa del presidente, quien se comprometió durante la legislatura pasada con el expresidente Miguel Ángel Revilla a que la próxima reunión de este órgano tuviera lugar en Cantabria, específicamente en la Universidad Pontificia de Comillas.

"No nos fiamos de Sánchez"

Cantabria ha anunciado que presentará un recurso contencioso ante el Supremo para exigir la convocatoria de esta reunión. Esta iniciativa ha sido anunciada junto con otras nueve comunidades autónomas. La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha considerado una "grata noticia" que la próxima Conferencia de Presidentes se celebre en su comunidad autónoma, aunque aún no haya una convocatoria formal. Por ello, el Gobierno regional continúa con su recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, que ha sido formalizado hoy mismo por los servicios jurídicos, ya que, según ha espetado, "no nos fiamos" del anuncio realizado por Sánchez.

Y es que, tal y como ha explicado Sáenz de Buruaga, “entre el anuncio y el hecho siempre hay un largo trecho. No es la primera vez que se anuncia una conferencia de presidentes y no se celebra. O dicho de otra manera, no nos fiamos. No nos fiamos porque no nos podemos fiar. Creo que casi nadie se puede fiar ya del señor Sánchez en España, y menos la comunidad autónoma de Cantabria”.

Así se ha pronunciado la presidenta de la comunidad cántabra este mismo miércoles ante las preguntas de periodistas sobre el anuncio realizado por Sánchez. En este sentido, ha dicho que “es una grata noticia pero no hay aún una convocatoria formal de esa Conferencia de Presidentes y el Gobierno de Cantabria tampoco tiene una constancia o una comunicación oficial de su celebración en Cantabria más allá del anuncio del presidente”.

Asimismo, también ha agregado que "estaremos encantados y con la mejor disposición de acoger la reunión de ese órgano, que es el órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas”, pero principalmente de que “esa reunión se celebre”

En cuanto a la financiación de las comunidades, la presidenta regional ha asegurado que “Cantabria, como el resto, no recibe ni más ni menos que lo que le corresponde” . Igualmente, ha apuntado que, si las regiones están recibiendo más dinero del Estado, es porque “estos años han estado suspendidas las reglas y los objetivos de estabilidad presupuestaria”, también se ha “recibido una inyección extraordinaria de fondos europeos sin precedentes” y hay “récord de recaudación porque el Gobierno de Sánchez está friendo impuestos a los españoles”.

Según ha argumentado Buruaga, es por eso por lo que "se recauda más y por eso se distribuye más, no porque el señor Sánchez quiera hacer una gracia a las comunidades autónomas y nos dé algo a lo que no tenemos derecho”. A su vez, ha querido recordar que el Estado aún debe a Cantabria 130 millones por la actualización de las entregas a cuenta, y se espera que estos fondos "lleguen a partir de finales de septiembre".