Un argentino prueba uno de los mejores platos de Toledo y se queda con ganas de más: "No sé si he elegido el mejor sitio"

La gastronomía española despierta verdadero interés por su variedad, ese sabor tan característico y la relación que mantiene con la cultura que tanto nos define. Todos los platos atraen cada vez a más comensales, tanto de dentro como de fuera del país. En la actualidad, es muy común ver a las personas grabándose así mismas mientras prueban alguna de estas delicias, para posteriormente compartir su reacción en las redes sociales. Esto es algo que ha realizado un latinoamericano durante su viaje a Toledo.

Se trata de Román Socias, también conocido como @romansocias o 'Romancito', un joven influencer de origen argentino dedicado, principalmente, a publicar contenidos sobre lo que está siendo su viaje por toda España. Tiene como objetivo recorrerse las 50 provincias de todo el Estado y ya va por la número 33; a día de hoy se encuentra en el norte, más concretamente en Guipúzcoa.

Toledo es un sitio muy interesante y se nota que tiene mucha historia"

A su vez, también sube videos sobre las distintas ciudades que se va encontrando en su camino, así como la experiencia que se lleva de ellas y sus estilos de vida. Se puede observar el énfasis que se hace en aspectos como la cultura, donde entran los monumentos y las costumbres locales de cada destino, o la belleza natural que tanto define a España. No obstante, cabe resaltar que la gastronomía ha ocupado un gran hueco, ya que se suele filmar así mismo mientras deleita a su paladar con algunos de los mejores platos de nuestro país.

En esta ocasión toca hacer mención al día en que estuvo visitando Toledo, ciudad que le impresionó en gran medida y que calificó como "muy romántica" en otra de sus publicaciones; también apuntó a que le pareció "un sitio muy interesante y se nota que tiene mucha historia". Al fin y al cabo, la capital manchega es para él un lugar "muy bello". Volviendo al tema que ahora interesa, esta ha sido la opinión de 'Romancito' sobre la carcamusa toledana.

"Hoy, en probando comida española, tenemos las carcamusas"

Nada más comenzar el vídeo anuncia lo siguiente: "Hoy, en probando comida española, tenemos las carcamusas", mientras se está grabando así mismo en lo que parece ser una terraza cubierta del frio invernal de enero. Anuncia que no sabe con exactitud si es tan solo un plato originario de Toledo o si también es "de otras partes de Castilla-La Mancha". Las demás provincias manchegas también ofrecen esta comida, pero la realidad es que su nacimiento proviene dela capital de esta Comunidad Autónoma.

Este plato es un guiso hecho con carne de cerdo, tomate, guisantes y unos toques de picante. Además, suele llevar un acompañamiento de patatas, se puede servir con tapa y siempre estará muy caliente, por lo que es perfecto para las épocas del año más frías. Para explicarle al público que es lo que iba a comer, este joven argentino dice que es carne pero no sabe con exactitud qué es. "No sé qué es esto, pollo creo. No sé qué es", expresa momentos antes de probarlo.

"Igual no sé si elegí el mejor sitio para comerlo"

Una vez prueba el primer trozo de carne bañado en salsa el rostro le cambia por completo. A la vez que abre 'los ojos como platos', declara que está "muy rico". No obstante, su veredicto comienza a cambiar según va restando la comida, y esto se debe al lugar que ha elegido para comerse una carcamusa. "Es carne de vaca, carne vacuna con algunas otras cosas, pero está simple. Igual no sé si elegí el mejor sitio para comerlo", sentencia.

Explica que, seguramente, ha elegido el restaurante "más barato" de todos. Eso sí, eso no quita que el producto no sea de tan mala calidad, ya que vuelve a repetir que "está rico". Una vez continúa probándolo, asegura que puede aprender a hacerlo en su casa y que cree "que no lo he probado en el mejor sitio". Igualmente, la calificación final que le da es un 7 sobre 10 y concluye declarando que necesita "un toledano me lo haga de verdad".