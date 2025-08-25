Buscan a un espeleólogo desaparecido en la cueva de los Chorros del río Mundo en Albacete

Un equipo de rescate está buscando a un espeleólogo que este domingo ha desaparecido cuando se encontraba en el interior de la cueva de los Chorros del río Mundo, en Riópar (Albacete).

El aviso por este suceso se ha recibido a las 20:00 horas, según ha informado a EFE el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que ha indicado que por el momento no hay datos sobre el desaparecido, salvo que se trata de un varón.

El equipo de rescate que se encuentra en el lugar está compuesto por Guardia Civil, bomberos de Molinicos y el equipo de rescate de alta montaña de los bomberos de la Diputación de Albacete.