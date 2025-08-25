El espeleólogo desaparecido en una cueva en Albacete sale ileso por su propio pie

El espeleólogo que desapareció este domingo cuando se encontraba en el interior de la cueva de los Chorros del río Mundo, en Riópar (Albacete), y al que estuvo buscando un equipo de rescate, ha salido por su propio pie por otra entrada de la cueva y no ha precisado ayuda sanitaria.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a EFE de que el espeleólogo tiene 44 años y que se había extraviado dentro de la cueva, pero que después de unas cuatro horas, pasadas las doce de la noche, logró salir por otra entrada, informa Efe.

El aviso por este suceso se recibió a las 20:00 horas y el equipo de rescate, que estaba buscándole por donde había entrado, estaba formado por el grupo de rescate en altura de la Guardia Civil, agentes del instituto armado, bomberos de Molinicos y el equipo de rescate de alta montaña de los bomberos de la Diputación de Albacete.