Sucesos
Controlado el incendio de un asentamiento de chabolas en Albacete
No ha habido que lamentar heridos
Los bomberos de Albacete han dado por controlado el incendio originado en la zona de chabolas de la carretera de Peñas.
Fuentes del Parque de Bomberos han informado a EFE de que el incendio ha quedado controlado sobre las 16:00 horas de este jueves y han destacado que, desde el inicio de la emergencia, todos los efectivos con los que contaban se han desplazado al lugar del incendio.
A pesar de que el incendio ya ha quedado controlado, los bomberos siguen en el lugar para refrescar la zona y supervisar que no se reavive el fuego.
Hasta la zona han acudido también agentes de la Policía Nacional y Local, una UVI y una ambulancia de soporte vital básico en preventivo, ya que no ha habido que lamentar heridos.