Cortes de tráfico, zombis y Norman Reedus: así ha sido el rodaje de 'The Walking Dead' en Toledo

Toledo ha vivido este lunes una jornada muy poco habitual: calles cortadas, coches destrozados, actores zombis y un despliegue de cámaras sobrevolando el río Tajo. Todo ello a consecuencia del rodaje de 'The Walking Dead: Daryl Dixon', que ha traído a la ciudad al mismísimo Norman Reedus, el protagonista de la serie.

Aunque la producción ha intentado mantener el hermetismo, las redes sociales han hablado por sí solas. Fotografías y vídeos del actor y del decorado no han tardado en circular, generando una gran expectación entre curiosos y fans.

Los equipos de escenografía han llevado la estética de decadencia característica de la serie hasta el puente de Alcántara, el Paseo del Carmen y la plaza de San Román, donde se han ambientado escenas con vehículos destrozados, vegetación seca, una picota rodeada de neumáticos y zombis sin "vida". Según ha consultado el periódico ABC, en uno de estos escenarios, se ha rodado una escena clave, en la que Daryl Dixon protagonizaba un cara a cara con un zombi, en una pelea con final previsible y mortal.

Toledo, una ciudad ideal para el apocalipsis

El rodaje ha sacado partido a la singularidad de Toledo, una ciudad que combina entornos naturales, patrimonio monumental y rincones urbanos, creando una ambientación perfecta para esta saga de supervivencia. La estética postapocalíptica ha encajado a la perfección con la muralla, el empedrado y los escenarios históricos del casco antiguo.

También se han desplegado drones sobre el río Tajo para capturar planos aéreos, además de cámaras tradicionales. La producción ha utilizado decorados como fuentes de piedra, hojarasca esparcida por el suelo y muros desgastados para reforzar la atmósfera de colapso que define a la serie.

Despliegue policial y calles tomadas por la acción

El rodaje ha alterado el ritmo normal de la ciudad con un amplio despliegue policial que ha interrumpido el tráfico de forma intermitente y ha limitado el paso de peatones en los puntos clave. Algunas auxiliares de producción han intentado mantener la calma y el orden, aunque no han podido evitar la difusión de contenido en redes sociales.

Durante las grabaciones, en espacios como la plaza de San Román se ha podido escuchar incluso el tradicional "¡Silencio, se rueda!", mientras figurantes caracterizados como zombis se preparaban para una nueva toma.