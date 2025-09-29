Una mujer acaba en el hospital tras caer en el interior de una tumba en un cementerio de Toledo

Una mujer de 46 años ha resultado herida este domingo al caer dentro de una tumba en el cementerio municipal de Navahermosa, en la provincia de Toledo.

El suceso tuvo lugar sobre las 12.55 horas y movilizó a los servicios de emergencia de Castilla-La Mancha.

Los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo realizaron un rescate complicado, inmovilizando a la mujer con un tablero espinal para asegurar su extracción con total seguridad.

Tras el rescate, la víctima fue atendida en el lugar por un médico de urgencias y trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina para recibir atención médica especializada. Agentes de la Guardia Civil también se desplazaron al cementerio.

Por ahora, no se han facilitado detalles sobre el estado de salud de la mujer.