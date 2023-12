¿Cuánto cuesta comer en el restaurante estrella Michelín de Pepe Rodríguez, El Bohío, en Illescas, Toledo?

Pepe Rodríguez ha continuado con el legado de su familia en el restaurante El Bohío, situado en Illescas, Toledo. Desde 1999 luce en su puerta una estrella Michelín, la cual preservan desde entonces. Un restaurante que ha adquirido mucha fama desde que Pepe Rodríguez se convirtiera en jurado de MasterChef en el año 2013.

Sin embargo, tal y como cuenta el propio chef en la página del restaurante, él no quería ser cocinero porque "aquello era una locura". El Bohío abrió sus puertas en el año 1934, dirigido entonces por "la abuela Valentina, una mujer con muchísimo emprendimiento".

Pepe Rodríguez no quería ser chef, él soñaba con ser cantante de rock o futbolista

El recuerdo de Pepe cuando era pequeño era que sus padres "vivían por y para El Bohío. Y yo, cada día, al llegar del cole de pequeño, atravesaba el mesón repleto de clientes, pasaba por la barra del bar y me sentaba calladito en la cocina a hacer los deberes. Aquel jaleo constante, aquel olor permanente a chorizo frito...". Recuerdos por los que justifica que Pepe Rodríguez no quería ser chef. Él soñaba con ser cantante de rock o futbolista, pero tal y como él mismo explica "ni una cosa ni la otra porque no sabía pegarle a la pelota con las piernas ni Dios me dio voz".

No obstante, cambió de opinión y a los 17 años se unió a la plantilla como camarero junto con su hermano. Aun por aquella no se le había pasado por la cabeza meterse en la cocina. De hecho, cuando tomó el mando como cocinero fue "para salvar el negocio" dado que "la calidad del servicio se había visto afectada". Pues "los cocineros iban y venían" y su madre "había caído enferma".

Después, tuvo grandes referentes como Ferrán Adriá y Martín Berasategui. En la actualidad, Pepe Rodríguez asegura ser "el conductor del tráfico". Ya no ejecuta, sino que piensa, diseña, prueba y coordina. Y aunque con una estrella Michelín, Pepe Rodríguez explica que el restaurante no ha perdido la esencia de su abuela y su madre porque con su equipo, reinventaron "esos platos maravillosos".

Menús y precios del restaurante El Bohío, de Pepe Rodríguez

Platos de siempre como el gazpacho manchego, las lentejas con butifarra o el estofado de jabalí que combinan en sus tres menús disponibles en la actualidad con otras recetas más innovadoras como la cigala en su jugo, los piquillos al pil pil o la cuajada de apio, nabo y avellana.

En la actualidad tiene disponibles tres menús: el tradicional, el degustación y el de temporada. Todos ellos "sujetos a posibles variaciones estacionales y pequeños cambios de nuestros chefs", tal y como explican en su página web.

El menú tradicional se puede probar de miércoles a viernes al mediodía y el miércoles y el jueves en la cena. Tiene dos snacks de bienvenida: escabeche de perdiz y foie gras y lentejas con butifarra y croqueta de jamón. Como platos principales destaca la ensalada de trucha y mano de cerdo y el tartar de quisquilla, patata, yema curada y sopa de pimentón. Todo ello acabado con un surtido variado de postres: merengue de vainilla, queso, miel y manzana verde, tarta de limón, torrija y galleta de mantequilla salada. Este menú tiene un precio de 80 euros y, si se desea, el maridaje cuesta 70 euros más.

El menú degustación se puede probar de miércoles a domingo al mediodía y de miércoles a sábado en servicio de cena. Presenta los mismos snacks y postres que el menú tradicional y entre sus principales destaca el escabeche de setas, papada, cebollas asadas y jugo de cebolla, el lomo de corzo con merengue de frutas especiadas y la pringá del cocido, berza y su caldo. Este menú cuesta 155 euros y su maridaje 130.

Por último, el menú de temporada solo se puede degustar las noches de viernes a domingo y festivos o víspera de festivos. Junto con los dos snacks de bienvenida presentes en sus otros dos menús, Pepe Rodríguez oferta en este un tercer plato: cuajada de apio, nabo, avellana, maíz y café. Entre sus principales se encuentra el muslo de pichón relleno, ajopringue y la sacher de pichón, ropa vieja, jugo reducido de cocido y tomate natural y el tartar de quisquilla, patata, yema curada y sopa de pimentón. Este menú tiene un precio de 105 euros y su maridaje cuesta 95.