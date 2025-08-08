Descuentos de hasta el 50% en abonos de transporte en Castilla-La Mancha: quién se beneficia y cómo

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha publicado en el Diario Oficial de la región (DOCM) la prórroga de las ayudas dirigidas a personas usuarias del transporte público interurbano por carretera. Esta medida permitirá seguir disfrutando de una reducción del 40% en el precio final, con IVA incluido, de los abonos y títulos multiviaje hasta el 31 de diciembre de 2025.

La iniciativa, que cuenta con una dotación de 480.000 euros, busca incentivar el uso del transporte público colectivo en la comunidad autónoma, aliviando el coste para determinados colectivos y reduciendo el uso del vehículo privado. La medida se aplica sobre los precios vigentes desde el pasado 1 de julio y excluye el billete de ida y vuelta y los títulos turísticos.

El plan contempla condiciones especiales para algunos colectivos. Por un lado, los menores de hasta 14 años podrán beneficiarse de la bonificación, y por otro, los títulos dirigidos a la población joven contarán con una rebaja mínima del 50%. Para el resto de títulos multiviaje y abonos, la ayuda se traduce en una rebaja mínima del 20% respecto al precio habitual.

Ayuda indirecta: compensación a empresas

Las personas usuarias no recibirán directamente esta ayuda en forma de pago o bonificación individual. En su lugar, la Administración impone a las empresas concesionarias del transporte interurbano la obligación de aplicar estas reducciones de precio. A cambio, las compañías recibirán una compensación económica mensual equivalente a los ingresos no percibidos por la venta de títulos con descuento.

Todas las empresas que gestionan los servicios de transporte público colectivo terrestre bajo competencia autonómica están obligadas a aplicar los descuentos establecidos en esta orden. Como compensación, tendrán derecho a recibir una indemnización económica por las pérdidas derivadas de estas rebajas en el precio de los abonos y títulos multiviaje.

¿Cómo se paga esta compensación?

El pago se realizará mensualmente, siempre y cuando las empresas cumplan con el envío de la información requerida. Para ello, deberán presentar una liquidación mensual ante la Dirección General de Transportes y Movilidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dentro de los siete días siguientes a la finalización de cada mes.

La liquidación deberá incluir el número de abonos o títulos multiviaje vendidos (se excluye el billete de ida y vuelta), el origen y destino de los viajes realizados, así como los ingresos obtenidos, debidamente desglosados.