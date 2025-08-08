Dos incendios forestales en Castilla-La Mancha movilizan a más de 200 efectivos

Castilla-La Mancha enfrenta este viernes una jornada complicada por dos incendios forestales declarados en las provincias de Guadalajara y Ciudad Real, que han movilizado ya a más de 200 efectivos y una treintena de medios aéreos y terrestres.

El más grave se ha declarado en el término municipal de La Huerce (Guadalajara), concretamente en la entidad menor de Valdepinillos, donde se ha activado el nivel 1 de emergencia operativa debido al corte de la carretera CM-1006, según ha informado el Plan Infocam a través de su cuenta oficial en la red social 'X'.

El fuego fue detectado a las 12.50 horas por un vigilante fijo y, desde entonces, se ha desplegado un amplio operativo para frenar su avance. Según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Junta de Comunidades, en estos momentos trabajan 28 medios, de los cuales 12 son aéreos y 15 terrestres, además de 110 personas implicadas en las labores de extinción.

Otro incendio en Brazatortas (Ciudad Real)

El segundo incendio se ha registrado en el término municipal de Brazatortas, en la provincia de Ciudad Real, poco después, a las 13.53 horas, también tras ser detectado por un vigilante fijo.

En este caso, las labores de extinción movilizan a 23 medios, con 7 aeronaves y 16 medios terrestres, además de 94 profesionales.

Ambos incendios se mantienen activos mientras continúan las labores de control y extinción. Las autoridades recomiendan a la población evitar desplazamientos innecesarios por las zonas afectadas y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.