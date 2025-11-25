'Dimelo en la calle', el tributo a Sabina que llega a Ciudad Real en diciembre junto a 'Vaiana' y 'El Mesías'

Ciudad Real se prepara para vivir un intenso diciembre cultural, con un mes lleno de actividades en el que la música ocupa un papel clave. Así, se han preparado quincena de actuaciones, pensadas para todos los públicos, de las que podrán disfrutar tanto vecinos como visitantes.

El concejal de Cultura, Pedro Lozano, ha sido el encargado de ofrecer este martes el avance del programa que ha definido como "muy eléctrico" y con propuestas para todos los gustos, muchas de ellas relacionadas con la celebración de la Navidad.

A continuación, se detallan todas las actividades que forman parte del programa cultural, con fechas y ubicación de cada una de las citas.

Programación musical

4 de diciembre: Asociación de Coros y Danzas Mazantini ofrecerá el 'Tributo a un legado' en el Teatro Quijano.

5 de diciembre: Tributo a Sabina a cargo de 'Dímelo en la calle' en el Teatro Quijano.

10 de diciembre: Musicaula ofrecerá su XII Festival de Danza con doble pase a las 18.00 y a las 20.00 horas en el Teatro Quijano.

13 de diciembre: Orquesta CLM Sinfónica actuará acompañada por Zapata Tenor, uno de los tenores más relevantes del panorama español en el Teatro Quijano.

19 de diciembre: Coro y Rondalla de la Cofradía Virgen de la Cabeza llevará al Antiguo Casino su recital de Navidad.

19 de diciembre: 'El Mesías' que la Orquesta Filarmónica de la Mancha realizaba en la catedral se celebrará en el Teatro Quijano, a beneficio de Manos Unidas.

20 de diciembre: Agrupación Musical de Ciudad Real ofrecerá 'Euro-Sinfónico Band Concert', acompañados por cuatro cantantes, en el Teatro Quijano.

26 de diciembre: Musical 'Vaiana' en el Teatro Quijano.

Lunes Musicales del Antiguo Casino

Lunes 1 de diciembre: Coro de Cámara Oretania.

Lunes 15 de diciembre: Agrupación Coral Universitaria de Ciudad Real.

Lunes 22 de diciembre: Coral Polifónica de Ciudad Real.

Las tres actuaciones tienen carácter solidario con distintos colectivos, para lo que se ha establecido un donativo de cinco euros.

Otras propuestas culturales

2 de diciembre: Asociación Ciudad Accesible celebrará un espectáculo de arte diverso inclusivo.

12 de diciembre: Serendipia presentará en el Museo López-Villaseñor el libro 'Los siete cruces del silencio', de Pedro Martín Romo.