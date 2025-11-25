Operación 'Boniclay': seis robos esclarecidos, un detenido y un investigado en Almansa (Albacete)

La Guardia Civil de Almansa han detenido a un vecino de esta localidad, de 35 años de edad, como presunto autor de seisdelitos de robo con fuerza en las cosas. En uno de estos robos también ha estado vinculado otro residente de Almansa, de 37 años, quien ya ha sido investigado.

Las víctimas fueron las que alertaron a los agentes de una serie de robos, cometidos entre los meses de junio y octubre. Estos delitos fueron denunciando por las víctimas, tanto en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Almansa como en la Comisaría de Policía Nacional de la localidad alicantina de Elda, lo que permitió iniciar la investigación en el marco de la operación 'Boniclay'.

Según ha trasladado la Guardia Civil, los robos esclarecidos se cometieron tanto en un centro gestor de residuos de Almansa, como en tres camiones propiedad de una empresa de sonido y montaje de escenarios de la misma localidad.

Durante las investigaciones, se pudo comprobar cómo los implicados sustrajeron del interior del centro gestor de residuos numerosas piezas de vehículos. Entre ellas, motores de arranque, catalizadores, alternadores, compresores, llantas de aluminio y baterías.

En los camiones de la empresa de sonido, fueron sustraídas seis baterías, una bobina de cable de cobre, así como diversas herramientas utilizadas para el montaje y desmontaje de los escenarios, todo ello valorado en 2.000 euros.

Además, en uno de los robos, estas personas accedieron al interior del recinto y se llevaron una furgoneta, utilizada posteriormente para transportar el material sustraído en el resto de los robos esclarecidos.

La furgoneta ha sido recuperada en la localidad alicantina de Villena y el resto de efectos robados se han localizado en dos centros de recuperación de las localidades alicantinas de Elda y San Vicente del Raspeig, que ya han sido entregados a sus propietarios.

Efectivos de la intervención y diligencias

En las actuaciones han intervenido efectivos del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Almansa, así como el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Ibi (Alicante), del Área de Investigación del Puesto Principal de Villena (Alicante) y de la Comisaría de la Policía Nacional de Elda (Alicante)

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil de Almansa han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción, en funciones de guardia, de la localidad almanseña, que ha entendido de las actuaciones.