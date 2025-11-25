La Quiniela reparte suerte a un jugador de Guadalajara: acierta 14 resultados y se lleva casi 160.000 euros

Un jugador que validó su boleto en la Administración número 13 y Punto de Venta Integral 38325 de Guadalajara ha sido uno de los cuatro ganadores con 14 aciertos de la última jornada de La Quiniela, obteniendo un premio de 158.923,08 euros.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, al no existir boletos acertantes de Pleno al 15, el dinero destinado a esta categoría se acumula en un bote que se pondrá en juego en una jornada a determinar por la entidad

Pero el de Guadalajara no ha sido el único en lograr acertar 14 resultados. A este se suman otros tres que han sido validados en el Despacho Receptor no 35.600 de Gijón, en el número 73.115 de Sevilla y en la Administración de Loterías número 6 de Motril.

Cómo se juega según las apuestas

Dependiendo de que tipo de apuesta hagas, los pasos a seguir varían según recoge la propia web de Loterías y Apuestas del Estado. En el caso de las apuestas sencillas, que son la forma básica de jugar a La Quiniela, debes marcar el equipo vencedor de cada uno de los 14 primeros partidos, incluidas posibles prórrogas. Para ello, se utiliza el 1 gana el equipo local, que aparece en primer lugar; la X en caso de que creas que hay empate; y el 2 si el triunfo es para el equipo visitante, que aparece en segundo lugar.

Debes de indicar, además, el resultado exacto del encuentro señalado en la posición 15 ("pleno al 15"), incluida la prórroga si hubiera. Para ello, marca los goles exactos que tendrá cada equipo al final del encuentro. Si crees que alguno de los equipos marcará 3 o más goles, marca el símbolo M.

Para las apuestas múltiples, debes marcar dos o tres de los símbolos 1x2 en los encuentros donde no tengas claro el resultado o quieras optar a más posibilidades. También puedes marcar más valores en el Pleno al 15, teniendo en cuenta que participas con tantas apuestas como posibles resultados hayas marcado.

En el caso de las apuestas condicionadas, si quieres realizar una apuesta múltiple, pero con un importe menor, puedes afinar tu pronóstico utilizando esta apuesta. Para ello, debes marcar la C si quieres afinar tu pronóstico múltiple en aquellos partidos donde tengas claro si se producirán variantes. En las columnas correspondientes, X o 2, indicas el número de variantes que consideras posibles, incluyendo empates (X) o resultados de 2 que crees se producirán.

De este modo, eliminas de tus apuestas múltiples los pronósticos menos probables, quedándote solamente con los que a tu juicio tienen más posibilidades de ocurrir, con lo que rebajas el precio de tu boleto.

Las apuestas reducidas permiten reducir el precio de tu boleto eligiendo solamente un subconjunto de las apuestas múltiples que jugarías si jugaras el boleto múltiple completo.

En este caso, Loterías te asigna las combinaciones de pronósticos que jugarías en el caso de que reduzcas tu boleto según el número de múltiples indicado en la tabla.