Agredió y retuvo a su pareja delante de su bebé de cinco meses: ya ha sido detenido en Ciudad Real

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional tras agredir violentamente a su pareja sentimental en presencia de su bebé de cinco meses cuando esta decidió poner fin a su relación.

La víctima, una mujer de 27 años de edad, contó que al regresar a su domicilio junto a su bebé encontró en el interior a su pareja y a otra mujer, por lo que llamó inmediatamente al 091 para pedir auxilio.

La alerta se activó gracias a esa llamada -muy breve e interrumpida abruptamente-, a través de la cual la Policía Nacional organizó un dispositivo de búsqueda y desplegó varias patrullas para localizar a la mujer que había pedido ayuda.

A pesar de no disponer de muchos datos, los agentes lograron identificarla y localizar la vivienda en la que habitualmente residía, según ha informado la Policía en un comunicado.

Cuando los agentes llegaron, fueron recibidos en la puerta por una mujer que negaba haber llamado al 091, asegurando que se encontraba ella sola en el domicilio y que no permitía el acceso al interior de los agentes.

Sin embargo, mientras hablaba en voz alta, la mujer gesticulaba pidiendo auxilio, lo que hizo que la Policía Nacional entrase en la vivienda, donde encontraron escondido al agresor y procedieron a su detención.

Cinco detenidos

Estos hechos desencadenaron una serie de robos y agresiones que tuvieron lugar ese mismo día, y por los que la Policía Nacional ha detenido finalmente a cinco personas -tres hombres y dos mujeres- implicadas directamente.

En el interior de la vivienda los agentes localizaron numerosos terminales móviles, ordenadores, relojes, joyas y un arma de fuego procedentes de robos perpetrados previamente en la capital.

Durante el registro de la misma, los agentes también descubrieron que parte de esos objetos estaban relacionados con un robo con violencia que llevó a cabo el presunto autor junto con otro varón en casa de una amiga de la víctima, donde intentaron recuperar varios efectos que esta se había llevado para terminar su relación.