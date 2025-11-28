Estas son las 10 entidades beneficiarias de las ayudas 'Workin' de Eurocaja Rural

La Fundación Eurocaja Rural ha seleccionado diez proyectos que recibirán una ayuda de 10.000 euros cada uno de ellos para impulsar la inserción laboral de personas con discapacidad.

Según ha trasladado la entidad, el objetivo de esta convocatoria es promover la inserción laboral de estas personas, favoreciendo su capacitación profesional, autonomía personal e integración en entornos laborales inclusivos.

Desde su primera convocatoria en 2014, estas ayudas 'Workin' han beneficiado a un total de 110 entidades de formación e inserción laboral para personas con discapacidad. Este año se presentaron 73 proyectos a nivel nacional y, tras un proceso de selección, se han seleccionado las siguientes entidades y sus respectivos proyectos.

Entidades beneficiarias y proyectos seleccionados

Fundación Aspaym de Castilla y León

Proyecto: WORK&IA: Capacitación Práctica en IA

Programa innovador para mejorar la empleabilidad mediante el uso práctico de herramientas de Inteligencia Artificial, accesible y online.

Fundación Gema Canales

Proyecto: Conecta+. Hacia un futuro laboral accesible para jóvenes.

Promueve la inclusión laboral de jóvenes que utilizan Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA), transformando la formación en oportunidades profesionales.

Asprona C.O Eloy Camino de Albacete

Proyecto: Asevents by Asprona

Iniciativa de inserción laboral que fomenta la elaboración artesanal de productos para eventos modernos, sostenibles y de alta calidad.

Down La Rioja

Proyecto: Empleo con Apoyo

Formación para el empleo en empresas ordinarias, con círculos de apoyo individualizado y redes de colaboración.

Aspana de Campo de Criptana

Proyecto: Impulso al Empleo

Apoya a jóvenes con discapacidad intelectual en su transición a la vida adulta, ofreciendo formación práctica en limpieza, cocina, administración y conserjería.

Astrapace de Murcia

Proyecto: Eventos con Inclusión: Auxiliar de Congresos

Capacitación para personas con parálisis cerebral en tareas de control de accesos, atención al público y apoyo logístico en congresos.

Alfaem Salud Mental León

Proyecto: Formación Pintor de Paredes

Formación profesional en pintura de interiores, con bolsa de empleo para cubrir la demanda de este perfil.

Asprodiq de Quintanar de la Orden

Proyecto: Puedo ser lo que yo quiera

Refuerza competencias y ofrece experiencias laborales reales a alumnos del Centro de Educación Especial Santísimo Cristo de la Salud.

Patronato Intermunicipal Francisco Esteve de Paterna

Proyecto: Abriendo Caminos, Tejiendo Sueños

Formación específica para personas con discapacidad intelectual como reponedores, junto con talleres de competencias básicas y orientación laboral.

Asociación TEA Talavera

Proyecto: Quiero y Puedo

Ofrece recursos y formación para la transición a la vida adulta y la capacitación laboral de personas con TEA, promoviendo igualdad de oportunidades.

Criterios de valoración