A tan solo una hora de Madrid esta ciudad española tiene el ambiente navideño más bonito

A tan solo una hora de Madrid, Toledo se transforma cada diciembre en uno de los escenarios navideños más bonitos de España. La ciudad imperial, ya de por sí majestuosa, se engalana con luces, mercadillos, música y espectáculos que convierten cualquier paseo por sus calles empedradas en una experiencia mágica.

Cada rincón del casco antiguo brilla con una decoración muy cuidada que realza aún más en encanto medieval de la ciudad. Pasear al atardecer por Toledo en esta época es caminar dentro de un cuento.

Qué ver esta navidad en Toledo

Nuevo belén monumental en Zocodover

Una de las grandes novedades de esta Navidad es la instalación de un nuevo belén monumental en la plaza de Zocodover, creado gracias a la colaboración con Puy du Fou España. Una propuesta artística y detallista que promete convertirse en uno de los puntos más fotografiados de la ciudad y uno de los planes imprescindibles para familias y visitantes.

Espectáculos para toda la familia

Toledo vuelve a apostar fuerte por la iluminación navideña con novedades destacadas

Un nuevo espectáculo de luces en el puente de Alcántara, que se repetirá cada media hora y que promete llenar de magia uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad

La renovación del espectáculo de luz y sonido de la bola navideña en Zocodover: uno de los grandes reclamos de años anteriores

Mercadillos, puentes y calles con una decoración más bonita que nunca, especialmente los puestos instalados en los puentes de San Martín y Alcántara, que lucirán una ambientación majestuosa. Además del mercadillo del Ayuntamiento.

Circo y hielo

El espíritu familiar de la Navidad también estará muy presente:

Vuelve el Circo de la Navidad en el barrio de Santa María de Benquerencia, con un espectáculo renovado.

El sábado 20 de diciembre, la pista de hielo de la ciudad escogerá una exhibición de patinaje artístico, uno de los planes más especiales para quienes buscan algo diferente

Conciertos

Este año, la programación cultural llega más fuerte que nunca, con conciertos y espectáculos para todos los gustos:

Concierto Dial únicos, con artistas como Pastora Soler, Marta Santos, Nil Moliner y Funambulista

Conciertos de Maria Toledo y Luz Casal.

Actuación especial de la Orquesta Vulkano, que llenará de música y energía uno de los escenarios más esperados de la temporada

Un plan perfecto sin irse lejos

Toledo se consolida como el destino para una escapada navideña desde Madrid, cercana cómoda y espectacular. Con su mezcla única de patrimonio, luces, cultura y tradición, la ciudad demuestra que la magia de la Navidad está más cerca de lo que parece.