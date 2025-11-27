Toledo implantará el sentido único peatonal en el Casco Histórico estas navidades: acceso y rutas alternativas

El Ayuntamiento de Toledo, en coordinación con la Policía Local, ha diseñado el dispositivo de sentido único peatonal en el eje comercial del Casco Histórico que se activará solo cuando la Policía Local lo considere necesario.

Esta medida, que busca buscan garantizar la seguridad y el disfrute de todos durante las festividades navideñas, permitirá siempre el acceso de los vecinos residentes a sus viviendas y estará debidamente señalizada.

Según ha trasladado el Consistorio en un comunicado, la norma es similar a las adoptadas en otras ocasiones, pero este año presenta una novedad y es que el sentido peatonal será el mismo que el del tráfico rodado.

Así, el eje peatonal comprendido entre la plaza de Zocodover y la plaza del Ayuntamiento discurrirá por las calles Comercio y Hombre de Palo, zonas que concentran el mayor volumen de público, especialmente la calle Hombre de Palo.

Para mejorar la circulación en esta vía, se habilitará el sentido único desde la plaza del Ayuntamiento y Arco de Palacio hacia la plaza de Zocodover.

Rutas alternativas

Para acceder a la plaza del Ayuntamiento desde la plaza de Zocodover se aconseja hacerlo por la calle de la Magdalena, calle Tornerías, plaza Mayor, calle Sixto Ramón Parro y calle Cardenal Cisneros.

Desde la plaza del Ayuntamiento, se podrá regresar a la plaza de Zocodover por cualquier itinerario, teniendo en cuenta que los días que se active el dispositivo especial la calle Hombre de Palo se habilitará, exclusivamente, en dirección plaza de Zocodover, desde la calle Comercio.

Cuando el aforo obligue a activar el dispositivo, no se podrá acceder a la calle Hombre de Palo desde las Cuatro Calles. Como alternativa, se recomienda continuar por las calles Chapinería o Martín Gamero para retomar el circuito.

Además, se contará con un vial alternativo desde las Cuatro Calles por la calle Cordonerías, Travesía de la Sal, calle de la Sal, calle de la Granada, Arco de Palacio hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento.

Los vecinos de la calle Hombre de Palo dispondrán de un estacionamiento reservado mientras se active el dispositivo para 9 plazas en la calle de El Salvador desde las 15.30 hasta las 7.30 horas del día siguiente; y sábado y festivos durante todo el día.