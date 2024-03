Este cirujano de Ciudad Real, entre los 100 mejores médicos de España según Forbes

30 años de profesión y más de 3.000 operaciones realizadas es la amplia experiencia de este cirujano de columna de Ciudad Real que ha sido incluido por tercer año consecutivo en la lista Forbes de los 100 mejores médicos de España.

Luis Álvarez Galovich, jefe de la Unidad de Columna del Hospital Quirónsalud de Ciudad Real, director del Instituto Avanzado de Columna (IAC) y presidente de la Sociedad Española de Columna (GEER) se encuentra entre los cirujanos más destacados del país dentro del campo de la Traumatología y Cirugía Ortopédica.

Desde Forbes describen a este médico castellanomanchego como "uno de los cirujanos de columna más destacados del panorama nacional".

Álvarez Galovich trabajó junto a grandes profesionales del ámbito de la cirugía ortopédica en el Hospital for Special Surgery y en el Memorial Sloan-Kettering Cancer, ambos de la ciudad de Nueva York. También destacar que en el año 2015 participó en la creación de una de las mejores unidades de columna de España, integrada en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

Así mismo, es experto en técnicas quirúrgicas avanzadas de columna, pertenece a las principales asociaciones de columna internacionales y a diversos grupos de investigación y además es docente y miembro de la International Society for the Study of te Lumbar Spine.

Desde 2023, compagina la presidencia de la Sociedad Española de Columna con la gestión de la Unidad de Columna del Hospital Quirónsalud de Ciudad Real que se ha convertido en uno de los centros más avanzados de España en cuanto a tratamiento de problemas y enfermedades de columna.