Este pueblo de Toledo calienta motores para su gran concurso de migas: mercadillo, menú degustación, premios, DJ...

El municipio toledano de Urda se prepara para acoger uno de los eventos más sabrosos del año: la XLIV edición del Concurso Nacional de Migas, que tendrá lugar el próximo 7 de diciembre y en el que podrán participar aquellas personas mayores de 16 años, ya sea en pareja o grupo, con un máximo 150 sartenes participantes.

Así lo avanzó el diputado de Cultura de la Diputación de Toledo, Tomás Arribas, junto al alcalde y diputado provincial, Manuel Galán, y la concejala de Cultura y Festejos, Sara Rabadán, durante la presentación de esta cita que, tal y como señalaron, es "imprescindible para quienes valoran nuestras costumbres, la cocina manchega y las mejores materias primas de nuestra tierra".

La jornada contará con un mercadillo de productos artesanos, un menú degustación con migas y judías blancas, actividades para los más pequeños y la evaluación del jurado formado por profesionales de la hostelería, la prensa y empresarios de Toledo, quienes garantizarán la excelencia y la autenticidad de esta tradición.

Por cada menú también se entregará un cuenco de cerámica como recuerdo del concurso. Los asistentes, además, podrán degustar dulces y productos típicos manchegos, cortesía de empresas de localidades vecinas y locales.

La propuesta contará también con un DJ durante el concurso, así como con un parque de hinchables gratuito para niños que completará una jornada llena de atractivos en Urda. A estas propuestas se suma la entrega de 13 premios, incluyendo 'Mejor Estampa Manchega', Migas de Autor y premios para participantes jóvenes, todos patrocinados por empresas locales y vecinas.

"Cada sartén que se encenderá, cada ingrediente que se utilice y cada plato que se elabore será un homenaje a la dedicación de los vecinos y a la herencia de nuestros antepasados, que seguimos manteniendo viva como parte fundamental de nuestra identidad y de la vida de nuestros pueblos", han trasladado desde la Diputación.

"Una celebración de la vida en el pueblo"

En su intervención, Tomás Arribas subrayó que "desde la Diputación de Toledo queremos poner en valor el esfuerzo del Ayuntamiento y de la concejalía de Cultura y Festejos de Urda para que esta tradición continúe siendo un punto de encuentro para familias, jóvenes y visitantes".

En este sentido, recalcó que "apoyar iniciativas como esta forma parte de nuestro compromiso con los pueblos, con su cultura y con la promoción de su idiosincrasia. Mantener viva la llama de nuestras costumbres fortalece lo que somos y permite transmitir a las nuevas generaciones el valor de nuestras raíces".

Palabras a las que añadió que "el Concurso Nacional de Migas no será solo una competición culinaria: será una celebración de la vida en el pueblo y de la creatividad de quienes participen".

Por su parte, la concejala de Cultura y Festejos, Sara Rabadán, aprovechó para esbozar la programación navideña de la localidad e invitar a todos a las diversas actividades programadas, que se prolongarán hasta el 6 de enero de 2026, fecha en la que Sus Majestades Los Reyes de Oriente pasan casa por casa y a caballo entregando a los niños los juguetes que les han pedido.