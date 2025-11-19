Un examen de la Diputación de Toledo, anulado tras detectar irregularidades en la documentación

La Diputación de Toledo ha decidido anular un examen de un proceso selectivo actualmente en ejecución tras detectar posibles incidencias en la cadena de custodia de la documentación vinculada a dicho procedimiento.

La Institución Provincial considera necesario detener el proceso de manera preventiva para garantizar que la convocatoria se desarrolle con las máximas garantías y en estricto cumplimiento de la normativa vigente.

Con la premisa de esclarecer lo sucedido, la Diputación ha abierto un expediente informativo que permitirá analizar con detalle el origen de la incidencia y las medidas a adoptar para evitar situaciones similares en el futuro.

La propia Institución subraya en un comunicado que la actuación adoptada muestra el compromiso firme de la Corporación Provincial con la confianza pública, la mejora continua de sus procedimientos internos y la salvaguarda del interés general.

Activación del proceso con todas las condiciones garantizadas

El proceso selectivo se reactivará una vez garantizadas todas las condiciones necesarias para retomar la convocatoria con total seguridad jurídica y se comunicará conforme a lo previsto en las bases de la convocatoria.

De esta forma, la Diputación de Toledo reitera su voluntad de mantenerse fiel con la transparencia, la legalidad y la igualdad de oportunidades, adoptando las medidas necesarias para fortalecer la confianza de la ciudadanía en la gestión provincial.