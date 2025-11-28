Un hombre de 82 años y una mujer de 80, intoxicados por inhalar humo en un incendio en Albacete

Dos personas han sufrido una inhalación de humo a consecuencia de un incendio que ha tenido lugar este viernes en la cocina de una vivienda unifamiliar situada en el Paseo de la Estación de Albacete. Los afectados son un hombre de 82 años de edad y una mujer de 80.

El aviso del suceso se ha dado a mediodía, concretamente a las 13.09 horas, según ha informado el Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Estas mismas fuentes han informado que el hombre ha sido trasladado en UVI al Hospital de Albacete, mientras que a la mujer la han desplazado hasta allí en una ambulancia de soporte vital básico.

Hasta el lugar de los hechos también han acudido los bomberos de Albacete, quienes han dado por extinguido el incendio y se han encargado de las labores de ventilación.