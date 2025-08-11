Estos son los pueblos de Castilla-La Mancha que disfrutarán de un puente de hasta cuatro días próximamente

Con la llegada del mes de agosto y las altas temperaturas marcando el ritmo del verano, muchos castellanomanchegos cuentan los días para su próximo descanso laboral. Este 15 de agosto, se celebra la Asunción de la Virgen María, un festivo nacional no sustituible que será aprovechado por miles de ciudadanos para desconectar, viajar o disfrutar de fiestas locales.

La buena noticia es que esta festividad cae en viernes, lo que permitirá a muchos disfrutar de un puente de tres días al enlazarlo con el fin de semana.

Pero en 47 municipios de Castilla-La Mancha el descanso será aún más largo: el jueves 14 de agosto ha sido declarado festivo local, lo que permitirá a sus vecinos disfrutar de un puente de hasta cuatro días, desde el jueves 4 hasta el domingo 17 de agosto.

¿Dónde será festivo también el 14 de agosto?

En la provincia de Guadalajara, 17 municipios celebrarán festivo local el 14 de agosto, permitiendo a sus vecinos disfrutar de un puente de hasta cuatro días. Se trata de: Alcolea de las Peñas, Castellar de la Muela, Cincovillas, Condemios de Arriba, Congostrina, Durón, La Yunta, Prados Redondos, Rebollosa de Jadraque, Retiendas, San Andrés del Rey, Sayatón, Sienes, Tordelrábano, Torrejón del Rey, Uceda y Zarzuela de Jadraque.

También en la provincia de Cuenca serán numerosas las localidades que podrán disfrutar de un día extra de descanso gracias a la declaración del 14 de agosto como festivo local. Entre ellas se encuentran: Aliaguilla, Beamud, Buenache de la Sierra, Campillos Paravientos, Castillo de Garcimuñoz, Olmedilla del Campo, Tondos, Lagunaseca, Monteagudo de las Salinas, Paredes, Portilla, San Martín de Boniches, Torrecilla, Uña, Garcinarro, Mazarulleque, Barbalimpia, Villarejo Seco, Villarta, Valdecabras y Villanueva de los Escuderos.

En el caso de la provincia de Toledo, ocho municipios han incluido también el 14 de agosto en su calendario de fiestas locales. Son: Camarena, El Romeral, La Estrella, Las Navillas, Fuentes, Palomeque, San Román de los Montes y Seseña.

Por su parte, en la provincia de Albacete, solo Jorquera ha establecido el 14 de agosto como festivo local, mientras que en Ciudad Real ningún municipio ha optado por declarar festivo ese día.

Este puente de agosto, que está a solo unos días, no solo servirá para descansar del trabajo, sino también para disfrutar de actividades culturales, fiestas patronales y escapadas dentro de la comunidad. Muchos pueblos celebran en estas fechas sus verbenas o ferias, y el buen tiempo favorece el turismo rural.