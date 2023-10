El Gobierno de Castilla-La Mancha concede una partida presupuestaria de 130 millones de euros a Albacete para 2024

El Gobierno regional ha presentado su proyecto de presupuestos para el próximo año en la provincia de Albacete, que rondará los 130 millones de euros, frente a los 114, de 2023.

En la rueda de prensa ofrecida en la Casa Perona, el delegado de la Junta de Comunidades, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha señalado que Sanidad será el área que más dinero reciba, un 36,4 por ciento del total, y es justo dentro de este donde se encuentra la que es “la inversión estrella” de este presupuesto. El Plan Director del Hospital Universitario, que va a significar, entre la parte técnica, más lo que es inversión, cerca de los 39 millones de euros.

Por otra parte, ha remarcado el contexto de incertidumbre en el que llega esta Ley de Presupuestos, siendo Castilla-La Mancha la primera Comunidad Autónoma en aprobarla, con una partida de intereses multiplicada, pero eso no ha hecho que se reduzcan las inversiones. “El modelo de gestión es totalmente contrario al que nos encontramos, con un presupuesto imposible de acometer, un modelo de recortes. Estas inversiones, que presentamos hoy aquí, son precisamente recuperación de aquel otro modelo de 2011 a 2015”.

En este sentido, Ruiz Santos ha matizado que el Gobierno regional "no abandona inversiones", pese a los retrasos que puedan sufrir a causa de la subida de precios. “Nunca es deseable que las obras se retrasen”, ha dicho, “pero lo que no hemos hecho nunca es tirar la toalla”. “Nos hemos enfrentado a un problema, muy complejo, pero el objetivo nunca ha sido abandonar las inversiones, como reflejan estos presupuestos, que suben de 114 a 130 millones de euros, con una obra de referencia, como es la obra del Plan Director del Hospital, y en el que no se abandonan las obras, sino que sufren los retrasos no deseados, pero que entre todos estamos intentando sacar adelante”.

A esa incertidumbre se ha referido también el delegado provincial de Hacienda, Sergio Marín, quien, durante su intervención, ha señalado que frente a la preocupante situación geopolítica mundial y a la situación política nacional, se ha actuado con “normalidad”, haciendo uso de estabilidad de la que goza esta Comunidad Autónoma, para elaborar un presupuesto “equilibrado”, en la medida en que el volumen de gasto es exactamente igual al volumen de ingresos que se espera obtener. “Este esfuerzo por equilibrar las cuentas se suma al que ya realizó el Gobierno en el presupuesto de 2023, con una reducción del déficit del 70 por ciento”.

En este sentido, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Albacete ha explicado que los presupuestos para el próximo ejercicio tienen como principales objetivos “generar riqueza, consolidar el Estado del Bienestar fortaleciendo los servicios públicos fundamentales y atendiendo a las necesidades de las familias, en especial, de las más vulnerables; impulsar la generación de empleo, fundamentalmente de los jóvenes y las mujeres; y mantener el compromiso con la responsabilidad fiscal y la prudencia en la administración de los recursos, es decir, conseguir el déficit cero”.