Investigado un cazador furtivo por matar y decapitar a un ciervo en Alpera

Efectivos del Seprona de la Guardia Civil de Almansa han investigado a un vecino de la localidad albaceteña de Alpera, de 32 años de edad, como presunto autor de un delito contra la flora y fauna, consistente en la caza ilegal de un ciervo macho en un coto de caza del término municipal de su residencia.

La Sociedad de Cazadores Club Deportivo Básico de Cazadores - Santa Cruz fue quien informó a la Guardia Civil del hallazgo de un ejemplar de ciervo (cervus elaphus) macho, muerto y decapitado, en el interior de un coto de caza de dicha localidad.

A raíz de dicha información, el Seprona de la Guardia Civil de Almansa realizó la preceptiva inspección ocular en el lugar de los hechos, observando cómo el cadáver del cérvido presentaba dos orificios de entrada, ocasionados por los disparos de un arma de fuego.

Durante las gestiones que los agentes realizaron para localizar al autor de los disparos, y gracias a la colaboración ciudadana, se siguió la pista de un cazador residente en Alpera, del que se sospechaba de sus acciones furtivas.

Según la Guardia Civil, el sospechoso disponía de un rifle cuyo calibre coincidía con el del arma utilizada en la caza del ciervo, que fue intervenido, al igual que su munición.

Código Penal y diligencias

Según el Código Penal, la persona investigada por un delito contra la flora y fauna, consistente en la caza de una pieza cinegética en terreno sometido a régimen cinegético especial, careciendo del permiso de su titular, podría enfrentarse a una pena de multa de cuatro a ocho meses.

También podría ser sancionada con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar por tiempo de uno a tres años, así como a la privación del derecho para la tenencia y porte de armas por el mismo periodo.

Las diligencias, instruidas por el Seprona de la Benemérita almanseña han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Almansa, en funciones de guardia.