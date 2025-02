Los okupas se han apoderado de este pueblo de Toledo, no hay Policía ni Guardia Civil

prefieren mirar hacia otro lado porque de momento no les afecta, repito, de momento. La ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en uno de los mayores problema sociales de España en los últimos años, aunque todavía hay algunos que niegan la realidad o que simplementeporque de momento no les afecta, repito, de momento.

desde hace varios años está reinado por varias mafias de okupas. Sobre este asunto, en la provincia de Toledo , concretamente en la zona de La Sagra, se encuentra un municipio de 4.700 habitantes que

Hablamos de Chozas de Canales, una localidad donde prácticamente el 35 por ciento de las casas construidas están ocupadas ilegalmente.

Pintadas en las viviendas de Chozas de Canales (Toledo) Facebook

"No hay Guardia Civil, no hay Policía Local, hay cuatro plazas aprobadas para policía local, pero por la razón que sea no viene nadie", denunciaba un vecino al presidente del Comité Ejecutivo Provincial de VOX Toledo, Daniel Arias, en un video difundido por la formación política en la red social Facebook.

"A un jóven le pegaron una paliza nueve personas que le confundieron con un técnico del suministro de agua potable por si venía a comprobar los contadores", explicaba el vecino.

Viviendas pintadas con grafiti en Chozas de Canales (Toledo) Facebook Facebook

La alcaldesa de Chozas de Canales, Nuria Robledo González, declaraba recientemente en el programa de televisión 'En Boca de Todos' de la cadena Cuatro lo siguiente: "Era un pueblo que todo valía, era muy fácil empadronarse y tiene diversos factores más que favorecen la ocupación".

La Delegación del Gobierno echa balones fuera

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha , Milagros Tolón, expresó el pasado jueves que está dispuesta a reunirse con los alcaldes de la provincia de Toledo ante la falta de seguridad, "comprendo su inquietud", señalaba en rueda de prensa.

En estos últimos siete años la plantilla de Guardia Civil Policía Nacional ha subido en un 8,2% en la provincia de Toledo. En el mismo periodo de tiempo, la plantilla de la Policía Nacional ha aumentado un 15,6% y de la Guardia Civil un 6,2 por ciento, aseguró Tolón.

Una cruda y terrible realidad la que están sufriendo los vecinos de Chozas de Canales que están presenciando de primera mano cómo la delincuencia, las drogas y las mafias se están apoderando de su pueblo.