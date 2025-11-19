Tres detenidos y 46.000 euros recuperados tras una ciberestafa en Albacete mediante un clonado de tarjeta SIM

La Policía Nacional ha culminado una operación en la que han resultado tres personas detenidas, dos investigadas y otras seis encartadas como presuntas autoras por un delito de estafa a un ciudadano de Albacete mediante el clonado de su tarjeta SIM, por valor de 46.000 euros.

Los hechos que dieron origen a esta investigación tuvieron lugar el pasado mes de marzo cuando un ciudadano denunciaba en Albacete, que desde su cuenta bancaria se habían realizado cinco transferencias sin su consentimiento por un valor total de 46.000 euros.

Los delincuentes consiguieron acceder a la cuenta mediante una complicada estafa cometida a través de su teléfono, conocida como SIM swapping, con la que logran duplicar la tarjeta del teléfono y hacerse con el control total de las operaciones bancarias online sin que se la víctima se percate, ha informado la Policía en nota de prensa.

Los primeros pasos de la investigación, llevados a cabo en el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría de Albacete, lograron descubrir que los responsables de la apertura de las cuentas bancarias donde se recibía el dinero se encontraban en la ciudad de Barcelona.

Una vez que el dinero llegaba hasta allí, se encargaban de extraerlo de manera inmediata en diferentes cajeros y oficinas de la ciudad.

Desde ese momento, la investigación se trasladó a la Jefatura Superior de Cataluña, donde se detuvo a tres de ellos y tomó declaración a dos investigados.

Hasta el momento actual, los delincuentes utilizaban la técnica del 'phising' para captar víctimas: envíaban de forma masiva correos electrónicos en los que se hacían pasar por un banco online y dependían de que alguno de los múltiples destinatarios fuese usuario de ese banco concreto, picase el señuelo e introdujese sus credenciales de acceso en una web falsa creyendo que accedía a su banco.

Las nuevas medidas de seguridad que se han ido implementando en la banca online para evitar este tipo de estafas, como la doble verificación para realizar operaciones, han llevado a los estafadores a adoptar esta nueva técnica de estafa, el 'SIM swapping' o clonado de la tarjeta SIM del teléfono móvil.

Para burlar estas medidas de seguridad, los ciberdelincuentes usurpan la identidad de la víctima y se hacen pasar por ella bien utilizando técnicas de ingeniería social o bien haciéndose con una copia de su documento de identidad.

A continuación, contactan con la compañía telefónica y haciéndose pasar por el titular de la línea, solicitan un duplicado de la tarjeta SIM.

Una vez que tienen el duplicado en su poder, acceden a su información personal, toman el control de su aplicación de banca electrónica y comienzan a realizar transferencias fraudulentas.

Durante el tiempo que tiene lugar todo este proceso, la víctima únicamente nota que se queda sin servicio telefónico, no percatándose de lo sucedido hasta tiempo después.

Para evitar ser víctima de esta estafa, la Policía Nacional recomienda no facilitar fotografías ni copias de su documento de identidad a personas desconocidas, configurar los ajustes de privacidad y seguridad, crear claves seguras e implementar sistemas de autenticación en dos pasos.

Del mismo modo, recomiendan evitar operar y facilitar datos cuando se conecte a una red WIFI pública. Por último, realizar sus operaciones financieras mediante aplicaciones bancarias ignorando SMS o correos electrónicos que le inviten a hacer click en enlaces desconocidos.