Dan el alto a un coche en Albacete y descubren droga oculta bajo la tapicería: llevaba 400 gramos de cannabis

Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete han detenido a un varón de 40 años tras intervenirle un paquete que contenía 400 gramos de cogollos de cannabis sativa, prensados y envasados al vacío, ocultos bajo la tapicería del vehículo que conducía.

La actuación de la Benemérita se inició a raíz de un dispositivo operativo en la autovía A-33, dentro del término municipal de Caudete, destinado a controlar la circulación de personas y vehículos sospechosos de traficar con drogas y cometer delitos contra el patrimonio.

En ese control, los agentes pararon a un vehículo que resultó sospechoso. Tras la parada, identificaron al conductor y único ocupante, y procedieron al registro tanto de sus pertenencias como del interior del turismo.

Durante la inspección, localizaron oculto bajo la tapicería del vehículo un paquete, envasado al vacío, que contenía una sustancia vegetal en forma de cogollos, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Tras su análisis, se confirmó que la sustancia, que arrojaba un peso de 400 gramos, era cannabis sativa, por lo que se procedió en ese momento a la detención de la persona por un delito contra la salud pública.

Con esta actuación, la Guardia Civil ha impedido que las aproximadamente 1.200 dosis que podrían haberse elaborado con la marihuana incautada, fueran destinadas al tráfico de drogas y finalmente consumidas por los ciudadanos.

Detenido con antecedentes policiales

Según establece el artículo 368 del Código Penal, para los delitos contra la salud pública, el detenido podría enfrentarse a unas penas de prisión de 3 a 6 años. Esta persona, además, ya contaba con antecedentes policiales por la misma tipología delictiva.

Las diligencias instruidas por el hecho delictivo, junto con la persona detenida, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad albaceteña de Almansa.