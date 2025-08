Ni Pablo Chiapella ni Ernesto Sevilla: esta es la persona más famosa de Albacete según un influencer

La influencia de las personas famosas en la sociedad actual es algo innegable. Los más reconocidos de todos son los que tienen que ver con los sectores más demandados y que tienen cabida en el mundo de la televisión. Entran en escena actores, cantantes, influencers, deportistas y figuras públicas como los políticos, entre muchos otros. Por supuesto, todo aquello que hagan estará sujeto al más exhaustivo análisis por parte de la sociedad.

El estilo de vida que mantengan, sus hobbies, las publicaciones que hagan en las redes sociales, opiniones públicas, decisiones que pueden generar tendencias y debates a favor o en contra... al fin y al cabo, son personajes públicos que pueden generar tal impacto hasta el hecho de influir en el comportamiento de millones de personas. No obstante, lejos de todo esto surge una pequeña y a la vez gran duda.

¿Cómo saber si una persona es famosa o no?

¿Cómo se puede determinar cuándo alguien es realmente famoso o no? La fama no siempre tiene que ver con el talento o con los logros de alguien en concreto, sino que tiene que ver más con lo que piensa el público, con ese reconocimiento que la audiencia le atribuye. Eso sí, los méritos o el trabajo que haga cada uno y que tenga un notable impacto en la ciudadanía, hará que se le sumen puntos a la popularidad.

Ésta puede ser medida a través de los seguidores en las redes sociales, la presencia en Internet, el protagonismo en la tele como en programas de actualidad o anuncios, en las veces que ha hecho declaraciones ante los medios... pueden entrar en juego mil factores. Existen también quienes han tenido suerte, han hecho un pelotazo de la forma más espontánea posible y se han convertido en líderes de opinión para los más jóvenes; puede ocurrir de todo al fin y al cabo.

España, un sinfín de celebridades

En el caso de España, se cuenta con una lista inmensa e interminable de celebridades, las cuales están presentes en todo tipo de sectores. Por ejemplo, todo el mundo conoce a artistas de la talla de Penélope Cruz o Antonio Banderas, así como Luis Tosar y Pedro Almodóvar. También están los cantantes, donde David Bisbal o Melendi llevan deleitando a su público con las mejores canciones durante varios años. Por supuesto, no se puede olvidar el mundo del deporte, donde Rafael Nadal y Fernando Alonso latían, y todavía laten, en el corazón de los más fanáticos.

Eso sí, al ser un territorio con 17 Comunidades Autónomas, seguro que nunca nadie ha pensado cuál es la persona más famosa en cada zona de España. Pues en realidad no, ya que hay un influencer que ha asumido este reto y que ha ido nombrando a cada celebridad más característica de cada ciudad. En esta ocasión, toca hacer mención a Albacete, territorio correspondiente a Castilla-La Mancha.

"Estoy buscando a la persona más famosa de cada ciudad y hoy toca Albacete"

Se trata de Vity Alcoba, también conocido como @vityalcoba en TikTok, un creador de contenido que, aparte de hablar de fútbol a través de otro canal, se dedica a realizar videos sobre las canciones más escuchadas de cada año y, como ya había sido mencionado anteriormente, sobre las personas más reconocidas en cada ciudad española. Para dar comienzo a este territorio castellanomanchego, comienza declarando lo siguiente (lo hace en todos los videos de cada ciudad):

"Estoy buscando a la persona más famosa de cada ciudad de España y hoy es el turno de Albacete", declara. Para ofrecer contexto a sus espectadores, Alcoba comienza a decir la población de la ciudad (170.000 habitantes) y, posteriormente, cita que "destacan un gran grupo de humoristas como son Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Pablo Chiapella". Además, no se olvida de "la artista Rozalén y al presentador de las noticias, Pedro Piqueras".

Andrés Iniesta, la persona más famosa de Albacete

No obstante, esta no es ninguna de sus opciones favoritas, ya que existe una figura que es imposible que algún español no la conozca. "Por encima de ellos emerge una figura absolutamente fundamental en este país y es que el más famoso de Albacete, y es... ¡Iniesta de mi vida!", anuncia. Como era de esperar, y debido al peso del fútbol en la sociedad, el personaje escogido ha sido Andrés Iniesta, exfutbolista profesional que anotó el memorable gol en el minuto 116 en la final del Mundial 2010 ante Países Bajos que le dio el título a la Selección Española por 1-0.