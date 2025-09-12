Una paciente rocía con spray los ojos de una doctora en un centro de salud de Guadalajara: acaba detenida

Una mujer ha sido detenida en Guadalajara como presunta autora de un delito de atentado contra funcionario público, además de lesiones y tenencia ilícita de armas, tras agredir a una doctora en un centro de salud de la ciudad. La agresión se produjo después de que la profesional sanitaria le concediera el alta médica tras una revisión sobre su estado de salud.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos ocurrieron cuando la paciente mostró su desacuerdo con la decisión médica, abandonando momentáneamente el centro para regresar minutos después.

Al volver, alegó que no se le había entregado el documento acreditativo del alta y, de forma inesperada, roció el rostro de la doctora con un spray no homologado, causándole lesiones en los ojos.

La rápida actuación del personal de seguridad del centro permitió retener a la agresora hasta la llegada de los agentes, quienes procedieron a su detención. La doctora agredida tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario de Guadalajara para recibir atención médica especializada debido a las lesiones sufridas.

Desde la Policía Nacional se recuerda que las agresiones a profesionales sanitarios están tipificadas como delito en el Código Penal y pueden conllevar graves consecuencias legales.

Además, se subraya el compromiso de las fuerzas de seguridad para proteger la integridad del personal médico y garantizar un entorno seguro en los centros de salud.