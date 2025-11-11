Page destaca que la reforma del Estatuto es fruto de un "consenso amplísimo" que pretende "hacer mejor a España"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido este martes en el Congreso de los Diputados la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que ha calificado como "consecuencia de un consenso amplísimo", tanto social como político, fruto del acuerdo alcanzado entre PSOE y Partido Popular el pasado mes de mayo.

Durante el debate de toma en consideración del texto, ha destacado que la propuesta cuenta con "el 100 por cien" del respaldo "de los que creemos en el Estado constitucional autonómico", al tiempo que ha recalcado que hoy es "un día importante para Castilla-La Mancha", ya que "la comunidad autónoma se ha consolidado como un hecho irreversible en el sentimiento y en el corazón de la gente".

En su intervención, el presidente castellanomanchego ha subrayado el acuerdo alcanzado con el PP, señalando que, aunque el PSOE podría haber aprobado la norma en solitario gracias a su mayoría absoluta, "nunca fue la intención del Ejecutivo autonómico".

"Otras veces no ha sido así, pero creíamos que el proyecto", ha afirmado García-Page, en alusión a la reforma del estatuto tramitada en 2014, solo contó con el apoyo de PP en las Cortes y en el Congreso para reducir el número de diputados en el parlamento autonómico. "O era de consenso o no era", ha añadido.

Sobre la propuesta, que busca actualizar el marco institucional de la comunidad tras más de cuatro décadas de vigencia, el presidente autonómico ha incidido en que se trata de "un proyecto plenamente leal al texto, al fondo, y leal al espíritu de la Constitución", al igual que lo ha sido "toda la andadura autonómica" en Castilla-La Mancha, ha rematado.

"El estado de las autonomías no vino para hacer, ni más grande, ni más pequeña a España, vino simplemente para hacerla mejor, y con este Estatuto creemos que contribuimos a ese gran objetivo", ha subrayado García-Page durante su intervención en la Cámara Baja.

Blindaje del estado del bienestar

De igual, ha celebrado que esta tramitación parlamentaria permita elevar "al máximo rango legal el blindaje del estado del bienestar que durante estos últimos 40 años hemos ido construyendo” en la comunidad autónoma.

"Con esa intención venimos, con una convicción profunda de sentimiento autonomista", ha proseguido Emiliano García-Page ante los diputados y diputadas de la Cámara Baja, donde ha valorado que "el estado de las autonomías haya sido notablemente positivo para España", que, en las últimas décadas, ha traído "una mezcla preciosa de diversidad que alimenta y enriquece el crecimiento, y unidad en lo esencial, igualdad, en definitiva, en los grandes servicios públicos", ha reflexionado.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha defendido la reforma de la "norma básica" de la Castilla-La Mancha, en una sesión en la que han intervenido los diputados regionales Ana Isabel Abengózar, por parte del Partido Socialista Obrero Español; y Francisco Núñez, en representación del Partido Popular; y a la que ha asistido también el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido; el vicepresidente Primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro; y la consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla; entre otras autoridades.