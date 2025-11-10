Page, horas antes de la toma en consideración del nuevo Estatuto: "Es nuestra pequeña Constitución"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha subrayado este lunes que la reforma del Estatuto de Autonomía contempla "el blindaje del estado del bienestar y de las políticas de igualdad" en la comunidad autónoma, por lo que confía en contar con el respaldo de más partidos además de PSOE y PP, que llegan a la Cámara Alta con el texto pactado.

Garcia-Page ha destacado el "consenso" con el que la reforma del Estatuto de Autonomía llega a la Cámara Baja y ha explicado que en el nuevo texto se contará con "la máxima garantía" para que "todo el dispositivo de derechos en favor de la igualdad va a quedar garantizado" y "siempre se podrá exigir, incluso ante los tribunales, porque para eso se establecen como derechos".

Así lo ha manifestado durante la inauguración de la primera fase de la Casa de la Igualdad de Cuenca en las horas previas a la toma en consideración, por parte del Congreso de los Diputados, donde ha definido al nuevo estatuto como "nuestra pequeña constitución" y, por tanto, "la mayor norma que podemos hacer desde aquí", ha ahondado.

Tras expresar que "puede terminar siendo la única ley que se apruebe en esta legislatura", debido a las dificultades que puede tener el Ejecutivo para obtener mayorías tras el veto anunciado por Junts, Page ha apuntado que se trata de una reforma leal con la Constitución "en el fondo y en la forma".

"Es un estatuto que no genera controversia, no complica la vida a nadie ni interfiere en debates que puedan ser espinosos en otras regiones, como sí han hecho otros estatutos de otras comunidades autónomas", ha apuntado García-Page.

Nuevo Hospital de Cuenca y una residencia en Albacete

En otro orden de cosas, el jefe del Ejecutivo autonómico ha avanzado que el próximo 13 de diciembre comenzará la última fase del "traslado definitivo del gran Hospital de Cuenca", con la mudanza del Servicio de Urgencias que ya se prestará, desde ese mismo día, en el nuevo centro hospitalario. Asimismo, se iniciará también la actividad en el área de Hospitalización y en el bloque quirúrgico, para seguir progresando en el complejo proceso de traslado que ya afronta su última etapa.

De otro lado, Page ha anunciado que el Gobierno regional aprobará en la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno, "la primera fase de la remodelación integral de la Residencia Núñez de Balboa", en alusión a este recurso para mayores de la capital albaceteña, cuyas obras se contratarán "mañana" por un importe de 6,6 millones de euros.