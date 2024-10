Page sobre Errejón: "Pensabas que eran magníficos y terminan siendo un infierno"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mojado sobre el escándalo de acoso sexual que ha salpicado de lleno al exportavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, afirmando lo siguiente: "Desayunamos todos los días con personajes que pensabas que eran magníficos y terminan siendo un infierno".

Así ha lamentado García-Page las acusaciones contra el exportavoz de Sumar durante la inauguración de una escuela infantil en San Carlos del Valle (Ciudad Real).

"Yo soy presidente 24 horas al día, qué es eso de distinguir entre personas y personajes", ha denunciado García-Page.

"¿Desde cuándo se puede hacer una cosa en público y en privado todo lo contrario?", ha incidido.

"Vivimos una época muy grave, por las redes sociales, cuesta distinguir lo que es verdad de lo que es una manipulación. En momentos tan duros en los que se relativiza la credibilidad, no cotiza ser creíble", ha lamentado el presidente de Castilla-La Mancha.

"Debería ser normal que un político intente cumplir lo que promete. No digo que lo consiga, pero lo que mueve a la sociedad es la coherencia. No se puede mentir con impunidad y que no pase nada", ha concluido Emiliano García-Page.

Page sobre el aeropuerto de Ciudad Real

Por otro lado, el presidente castellanomanchego ha apuntado que el aeropuerto de Ciudad Real será "muy útil, si no es hoy, serla mañana" para el desarrollo económico de la región a la vez que ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya intentado privar de esperanza a los vecinos de Ciudad Real.

"Hemos pasado unos días muy malos", ha confesado García-Page refiriéndose al periodo de tiempo transcurrido hasta que finalmente se ha confirmado que el Gobierno de España ha descartado crear un centro de acogida de inmigrantes en el aeropuerto castellanomanchego.

"No se puede consentir renunciar a una infraestructura multimillonaria. Lo peor que he sentido en estos días como presidente es haberme sentido engañado", ha zanjado.